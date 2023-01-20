蔡英文天人交戰 游盈隆：陳建仁、鄭文燦組閣可能生變

內閣改組，蔡總統至今未提「准辭」二字，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書上提其中的弦外之音，指原先外界盛傳陳建仁、鄭文燦組閣可能生變，至於怎麼變？「天威難測」，留給國人無限想像空間。

游盈隆說想送一首由姜育恆主唱，風靡一時的歌「驛動的心」給行政院長蘇貞昌，「因為在某個意義上，他現在應該有類似歌詞中的感受才對。」認為府院近日這些動作，傳達了幾項重要訊息。

游盈隆指，蘇揆已兩次向蔡英文總統請辭，第一次是內部口頭請辭，這次是公開請辭以示不戀棧；技術面來看，蘇貞昌目前是請辭待命，一種「柔性請辭待命」，蘇內閣實質上還在，要過了年才會有異動，簡單來說，「蘇院長還在其位，可以過個好年、出來趴趴走。」

游盈隆認為，蔡總統是否准辭目前並不清楚，頂多是「朕知道了」、「I hear you」，游說「總統對蘇內閣總辭後內閣要如何改組還舉棋不定，誰將組閣？誰將入閣？還可能有變數。」