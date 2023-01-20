【專家之眼】台美貿易談判破局也能大內宣

近日在台北舉辦台美《21世紀貿易倡議》的新一輪談判，鎖定四大議題，會前與談判期間蔡政府不斷釋出，極可能簽署早收協議；並表示年底有可能談完所有的11項議題，甚至可能簽署台美BTA（雙邊貿易協定）。最終談判意外毫無結果，官員未說明破局的原因，更未對此談判失敗道歉，還能大肆宣揚此輪談判的「成果」。

談判結束後，行政院經貿談判辦公室發出標題為「台美21世紀貿易倡議談判會議17日順利結束 已就部份條文達成共識，早收清單可期」新聞稿，表示：「會議順利落幕，台美雙方主談人對此次談判過程與結果均表滿意。」從上述文字的表達，讓人以為台美已經完成談判。新聞稿接著極力吹捧美方代表的專業性與坦率性，「我方對於美方談判團隊的專業與認真，感到敬佩且印象相當深刻。」

鋪陳半天之後，才說「由於部分項目尚須雙方再行陳報和確認，台美雙方同意將以視訊會議等方式續行溝通，盡速完成確認。若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議。」這樣的結論，幾乎與日前的說法如出一轍，不斷的釋放對談判樂觀的訊息。唯一談成的結果，只有還要繼續談判而已。

台美《21世紀貿易倡議》涉及議題高達11個，台美打算用堆積木（Building Blocks）方式推動，由簡入深逐步完成談判。本次討論的四大議題爭議性較低，共識性高且難度相對較低：如反貪腐與追繳貪汙所得相關措施，已是國際共通的價值；貿易便捷化則是台美關務簡化與調和；良好法規實務方面，國發會等部會已推動多年法規鬆綁與法規調適工作；協助中小企業方面，克服貿易障礙、資訊交流與協助弱勢族群的中小企業經商等內容二國也不應有太大的歧異。

其他難度較大的七項議題，如農業、數位貿易、勞動、環境與國營事業等都涉及體制改革與爭議，更遑論主要針對中國大陸的「非市場政策及做法」，這些高度政治性的議題才是談判的深水區。如果連前四項具有高度共識的議題，都無法達成協議，那接下來的議題，也無樂觀的理由。

美國幾已放棄傳統FTA路徑，《貿易促進授權法》(Trade Promotion Authority, TPA)去年業已到期，拜登政府無意重啟，欲台美BTA難度極高。可笑的是，經貿辦公室竟然將完成簽署BTA，列為我國今年底的目標。

多數國人都能知悉台灣經貿的處境，也都能理解推動經貿協議並非易事。政府實在沒必要持續地畫大餅，編造虛幻的台美經貿前景。