曾寫毛澤東鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

在台灣，蔣介石有兩種截然不同的形象：一是領導抗戰勝利的民族救星，一是輸掉國共內戰的獨裁者。曾撰寫「毛澤東：真實的故事」、「鄧小平：革命人生」的俄羅斯近代史專家潘佐夫，則用「失敗的勝利者」形容蔣介石。潘佐夫新作「蔣介石：失敗的勝利者」，月底由聯經搶先上市。身為俄國史家，潘佐夫得以閱讀大量俄國原始檔案，包括獨特的兩冊蔣介石個人檔案。這些檔案資料讓這本書對於蘇聯與共產國際在蔣介石政治生涯所扮演的重要角色，有了迥異於其他蔣介石傳記的嶄新視角。

曾有很長一段時間，蔣介石在西方史家的筆下充滿負面的描繪，在大學教科書甚至被貼上「法西斯主義者」的標籤。直到2009年，美國國務院前中國事務官員陶涵用著作「委員長:蔣介石與現代中國的奮鬥」，大力扭轉了這些缺乏客觀史實的偏見。但多數學者仍認為，蔣介石即使辭世近半世紀，「最後的蓋棺論定尚待書寫」。潘佐夫表示，這本書正是要填補這個落差，就像他寫鄧小平和毛澤東，要以平衡與公正來評論蔣介石。

在潘佐夫的筆下，蔣介石擁有極為複雜的面貌。他莊重、沉著與自律，每日作息按表操課，飲食清淡。另一方面，他憂鬱、歇斯底里、衝動橫蠻，旁人必須以極大的耐性來和他打交道，根據潘佐夫的研究，蔣介石有被害妄想的傾向，對「違法亂紀」無法容忍。但對導師孫中山極度忠誠，對朋友重情義，對結拜兄弟的兒子視如己出。

讀愈多史料，潘佐夫愈難為蔣介石的評價找到單一的答案，「他的身影太矛盾、太多面了」。他認為，蔣介石「確實是一個背信又狡獪的統治者」，但他也是一個偉大的革命家、一個解放中國民族的鬥士、一個共和新中國的建築師，一個基督徒與儒家的信奉者，「夢想著普遍的平等」。潘佐夫多次造訪台灣，認為蔣介石在生命的晚期，從過去的悲劇性錯誤中汲取經驗，把小島台灣轉變成一個繁榮富庶之地。

潘佐夫指出，蔣介石非常不希望被貶低為一個普通的獨裁者。他曾對美國駐華大使赫爾利表示，「如果我作為一個獨裁者死去」，將在歷史上博得惡名，但如果能建立一個和平、民主並統一的國家，「 我死後就會成為一個偉大的領袖」。蔣介石是獨裁者或是偉大領袖？每個人的答案都不同。潘佐夫表示，希望本書能幫助讀者為蔣介石在歷史中找到適切而客觀的地位。