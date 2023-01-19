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獨／無法同婚國家可來台結婚了 蘇貞昌請辭前拍板「這區域除外」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
行政院長蘇貞昌在請辭前拍板跨國同性婚姻，並發函給各縣市辦理。聯合報系資料照
行政院長蘇貞昌在請辭前拍板跨國同性婚姻，並發函給各縣市辦理。聯合報系資料照

內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函台北市政府督導戶政事務所辦理。台灣開放同婚後，除伴侶國家也承認同婚，否則在台無法登記；而根據內政部今函文內容，除了中國外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚。民進黨立委管碧玲說，是行政院長蘇貞昌今日拍板定案的。

台灣於2019年5月17日於立法院三讀過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」的同性婚姻，成為亞洲第一個、世界第27個實行同性婚姻的國家。不過跨國婚姻的訴訟卻屢見不鮮，由於台灣同婚只承認也通過同婚的國家，所以不少跨國同志伴侶無法登記結婚。

管碧玲向本報記者透露，蘇貞昌今天拍板，自今日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民，也跟外國人一樣，但中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中。

同性婚姻 同婚 結婚 蘇貞昌 同志 管碧玲

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