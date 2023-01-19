習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

外交部長吳釗燮昨接受英國Sky News新聞台專訪，他表示，2027年大陸國家主席習近平可能進入第四任期，若前三任期無法取得重大成就，可能試圖在新任期對台冒進，為自己歷史留名。

吳釗燮指，大陸侵台機率升高，2027年是可能的時間點。大陸政府面臨各項內政問題等嚴重挑戰，為維持其威權體制，可能試圖透過發動對台攻擊或製造外部危機，轉移人民注意力，使台灣成為代罪羔羊。

吳釗燮說，共機數度穿越台灣海峽中線，為防止緊張情勢升高，我國一向自我克制，呼籲國際社會持續表達對台海和平的關切，正告大陸任何片面改變台海現狀的企圖都不會被接受。

吳釗燮表示，除台海外，中國在東海、南海、太平洋等地的威權擴張，也引起周邊國家不安，民主國家必須共同嚇阻中國危害區域和世界的和平穩定。

吳釗燮認為，台灣已宣布採取一系列改革措施，只要有策略和決心，透過發展不對稱戰力，意志堅定地守護國土，侵略者即使強大也不會輕易得逞。

吳釗燮重申，維持台海現狀是台灣一貫政策，也是區域和平穩定的關鍵，「符合各方最大利益」。台灣從不挑釁，且一向表示願意和大陸對話，但對話必須是在對等、尊嚴的基礎上，不容北京預設任何政治前提。