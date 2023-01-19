【重磅快評】農委會打張善政 鄭文燦記陳吉仲功勞一筆?

九合一選戰方酐時，桃園市長張善政15年前擔任宏碁公司執行農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」案計畫主持人被質疑抄襲，農委會最近做出結論，聲稱「實質相似（抄襲）」，除要依照比例追回部分計畫經費外，針對撰寫報告的研究人員也將研議是否停權三年。由於時間點就在桃園市前市長鄭文燦外傳即將接任副閣揆的前夕，難免引人聯想。

農委會副主委陳駿季表示，當年這個計畫21篇報告中，有6篇經過含外部委員的專案小組討論後，認定研究計畫案有侵權、違反契約，「通俗用語就是抄襲」，近期將依照比例原則精算出需要追回的經費，並且直接發文給宏碁公司；農委會邀請的7位外部委員名單並未公布，是不希望受到外界干擾，這7人中有法律專家，也有對過往計畫執行過程了解的人，也有曾經擔任農委會計畫審查委員的專家，以及智財權專家以及資訊專家。

針對農委會的「指控」，桃園市長張善政的回應是，這個時候再炒作這個議題已經沒什麼意思，「我不想去理會他，好嗎？」。張善政選舉時採佛系打法，卻能大勝對手；選後面對來自蔡政府的攻擊，依然佛系以對，農委會取代昔日選戰對手發動攻勢，未來發展值得進一步關注。

農委會對張善政發動的攻勢看似陣仗不小，號稱網羅七位各專業領域的專家，但卻只是丟出「實質相似（抄襲）」六字結論，還說要要依比例精算需要討回的經費，並研議相關人員否停權三年。問題是，這個案子早在去年八月就炒得沸沸揚揚，過了快半年，農委會找了各領域專家，居然只得出這種似是而非的結論，連要求償多少經費都有沒有算出來。

這時，外界不禁要問，既然農委會找到的都是專家，怎麼會連要求償多少錢都算不出來？時間是有多倉促？要不要對相關撰寫報告人員停權三年，也要研議一番，真不知農委會現在是在急什麼，趕在這個時候提出不成熟的結論，到底所為何來？

另一問題的是，農委會倉促出招，可能也沒有考慮到後座力。這個計畫執行期間，農委會主委是蘇嘉全，去年八月事件爆發後，當時執行此案的農委會退休官員也在臉書說明，指宏碁團隊執行的計畫讓農業電子化的宣導與推動受到認同，計畫結案都經過評審委員們嚴格把關，委員們對計畫品質都滿意；如果當時很滿意，15年後突然變成「實質相似（抄襲）」，當年相關官員，包括農委會主委、審查委員是否都要打屁股？

其實問題的答案很簡單，如果這場桃園市長選戰是鄭運鵬當選，今天就沒有這些紛擾，問題就出在張善政大勝，讓鄭文燦面子丟大了，加上論文抄襲學位被撤銷，這陣子吵著要高陞副閣揆，張善政就成了轉移焦點最佳的目標，農委會怎能看不懂風向？鄭文燦一旦轉戰成功，陳吉仲能不記功勞一筆嗎？