112年度總預算完成三讀 朝野立委們紛紛po網發聲

112年度中央政府總預算春節前三讀通過，朝野立委紛紛上網po文發聲。

民進黨立委賴瑞隆今下午在臉書發文，「終於完成三讀112年度中央政府總預算，讓政府繼續全力做事，推動台灣經濟成長，爭取國家最大利益。」

民眾黨立委邱臣遠也po文，表示經幾天日以繼夜的馬拉松協商，終於完成112年度總預算三讀。

邱表示，2016至2022年，蔡英文總統任內稅收總共超徵超過1.3兆元，但仍入不敷出，使得政府1年以上公共債務實際成長3010億元，加上執行中的四項特別預算尚未舉借數仍有1.3兆元，以及今年將提出的「潛艦國造特別預算」3000億元，「蔡總統任內增債恐將達到1.9兆」。

邱臣遠表示，為避免政府財政管理持續失靈，民眾黨團提出增列歲入預算以減少收支差短，最後通過增列200億元歲入，「這是最值得欣慰的。」

邱臣遠指，政府能源政策錯誤，造成去年台電及中油各分別虧損2675億元和2173億元，合計虧損4848億元。勞保年金等政府有給付責任的潛藏債務也高達15.4兆元，今年底國債鐘將實際超過6兆元，每位國民得背負國債26萬元，「顯示財政紀律敗壞不堪」。