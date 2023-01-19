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曾掌黃復興黨部 上將金恩慶辭世國民黨哀悼

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
陸軍二級上將、國民黨前任黃復興黨部主委、黨主席特別顧問金恩慶於昨（18）日逝世，享壽78歲。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
陸軍二級上將、國民黨前任黃復興黨部主委、黨主席特別顧問金恩慶於昨（18）日逝世，享壽78歲。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

陸軍二級上將、國民黨前任黃復興黨部主委、黨主席特別顧問金恩慶於昨(18)日逝世，享壽78歲，國民黨表達最深的哀悼之意。

國民黨表示，金恩慶上將曾任陸軍官校副校長、台東師管區兼東部地區警備司令部司令、馬祖防衛司令部司令官、次長、國防部常務次長、陸軍總部副總司令等職，執行國軍「精實案」、後備司令部組織規劃及「九二一震災」救災等事宜，為國奉獻功勳卓著。

國民黨指出，其任職國民黨黃復興黨部主委長達十年隨後轉任黨主席特別顧問，任職期間始終堅守黨紀黨德、貫徹組織紀律，並本著一棒接一棒、不斷精進的理念，培育許多年輕幹部，為黨鞠躬盡瘁，黨內感念至深。

國民黨對金恩慶上將辭世表達最深哀悼，並願金上將的家屬節哀。

國民黨 黃復興黨部

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