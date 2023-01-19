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在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會今天三讀通過中央政府總預算案，立法院長游錫堃敲槌。本報資料照
立法院會今天三讀通過中央政府總預算案，立法院長游錫堃敲槌。本報資料照

立法院會今天下午三讀通過今年中央政府總預算案，歲出部分，原列2兆7190億9879萬元，審議結果，減列300億93萬3000元，改列為2兆6890億9785萬7000元。歲入部分，原列2兆5564億7010萬6000元，審議結果，共計增列226億6703萬元，歲入總額暫改列為2兆5791億3713萬6,000元。

今年度中央政府總預算案，朝野歷經協商，統刪300億元，並保留102項預算提案，今天院會進行表決，在民進黨團人數過半優勢下，在野黨提案均遭到否決，順利完成今年度中央政府總預算案三讀。

歲入部分，今年度中央政府總預算案原列歲入總額為2兆5564億7010萬6000元，審議結果，共計增列226億6703萬元，因今年度中央政府總預算案先行審議單位預算，其涉及附屬單位預算營業及非營業部分之營業盈餘及事業收入均暫照列，待附屬單位預算審議確定後，再行調整，歲入總額暫改列為2兆5791億3713萬6000元，審議通過後，再由行政院主計總處依照各款、項、目分別調整計列。

歲出部分，今年度中央政府總預算案原列歲出總額為2兆7190億9879萬元，審議結果，共計減列300億93萬3000元，因今年度中央政府總預算案先行審議單位預算，其涉及附屬單位預算營業及非營業部分之國庫增撥額等均暫照列，待附屬單位預算審議確定後，再行調整，歲出總額暫改列為2兆6890億9785萬7000元，審議通過後，再由行政院主計總處依照各款、項、目分別調整計列。

融資財源調度部分，今年度中央政府總預算案原列債務之償還1110億元，歲入歲出差短及債務之償還合共尚須融資調度數2736億2868萬4000元，以舉借債務1736億2868萬4000元及移用以前年度歲計賸餘1000億元予以支應。審議結果，以歲入歲出差短減少526億6796萬3,000元，除債務之償還及債務之舉借照列外，移用以前年度歲計賸餘隨同減列526億6796萬3000元。

債務 行政院 立法院

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