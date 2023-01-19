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2024不選總統的話前進國會？ 柯文哲笑兩聲回10字

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今下午到霞海城隍廟參拜並發放春聯，接受媒體訪問。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲今下午到霞海城隍廟參拜並發放春聯，接受媒體訪問。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席柯文哲今下午到霞海城隍廟參拜並發放春聯，媒體問，若2024總統不選到底的話，會把前進國會當備案嗎？柯文哲先笑兩聲，接著說「現在談這個都太早了吧。」

媒體問，是否覺得還沒準備好？柯文哲回，「我們考大專聯考也沒一天認為自己準備好，還是要考啊」。媒體緊接著問，目前柯民調都停留在兩成左右，如果到年底還是如此，仍會選擇出來選總統嗎？柯文哲回「再說吧，都還沒到年底啊」。

昨柯文哲接受前立委黃國昌訪問，進廣告時閒聊談到電榮譽副董事長宣明智，黃國昌問新竹市長高虹安是不是快被宣明智牽走了？柯下意識回「對啊，人家是有出錢的，我們沒有啊」。

高虹安今受訪時說，柯和宣都是請益對象，不管產業人士、政治前輩或地方人士她都會向其請益，政治獻金後續會有公開透明的統計報表向外界說明。

柯文哲今在霞海城隍廟被問及「高虹安被宣明智牽著走？」，他說，高虹安是獨立性很強的人，「不會啦」。

柯文哲 霞海城隍廟 高虹安

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