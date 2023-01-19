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內閣改組將攤牌 林濁水：蘇貞昌無論去留都一肚子氣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨在九合一大選慘敗後，陸續召開了三場會議，會議中屢次被提及的重點為民調失準，民進黨前立委林濁水表示，「奇怪，選舉過程中，我看了，也引用了好幾家的民調，為什麼都準」。圖／聯合報系資料照片
民進黨在九合一大選慘敗後，陸續召開了三場會議，會議中屢次被提及的重點為民調失準，民進黨前立委林濁水表示，「奇怪，選舉過程中，我看了，也引用了好幾家的民調，為什麼都準」。圖／聯合報系資料照片

立法院今天預計三讀通過總預算案，結束這會期，行政院發言人羅秉成說，行政院長蘇貞昌隨即赴立法院致意，並向外界說明內閣改組調整事宜。外界關注蘇揆去留，前民進黨立委林濁水表示，蘇貞昌不是什麼肚量寬闊的人，因此無論去留，應該都一肚子氣。

林濁水透過臉書表示，在他看來，蘇貞昌不是什麼肚量寬闊的人，因此無論去留，應該都一肚子氣。「但親歷大風大浪，究竟仍然具有在風浪之外，逞其雞腸鼠肚的宮鬥想像的政學媒名嘴所無法體會的格局和心情：雖大有不平之氣，卻無戀棧之意」。

對於內閣改組議題，林濁水近期多次透過臉書表達「挺蘇」言論。例如，林濁水曾說，想不到有人會搬10幾年前的「11寇現象」來檢討倒蘇現象。「這很怪，11寇直接針對總統，根本不會找閣揆當替死鬼，這和現在猛打閣揆以掩護總統而稱雄，完全相反」。

林濁水 蘇貞昌 行政院 內閣 立法院 羅秉成

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