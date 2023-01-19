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王鴻薇看2024：侯友宜若夠強 黨內就不能拿落跑卡侯

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨新科立委王鴻薇接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供
國民黨新科立委王鴻薇接受「新聞不芹菜」節目專訪。圖／震傳媒提供

國民黨新科立委王鴻薇接受「新聞不芹菜」節目專訪，對於新北市長侯友宜若要選2024可能會有高雄市前市長韓國瑜所經歷的落跑問題。王認為，侯要攻大位別急著表態，要先冷靜把自己準備好，做到讓選民覺得即使有落跑問題還是願意選他；而且如果侯夠強，黨內就不能再用落跑卡侯。

「你不要再說自己落跑了!」王鴻薇說，選舉過程中，身邊很多人對她說這句話，但她後來還是有講，因為唯有自己承認，並希望大家諒解，這雖然是繞不開的結，會是影響選舉的因素之一，不過不會是唯一的因素，要讓選民覺得，「雖然你有落跑的問題，但我還是願意選你」。

王鴻薇說，她必須承認，當年她喊出讓韓國瑜選總統，但事後選民無法諒解韓選市長再去選總統，因此當時她也有責任，她沒有料到後座力這麼強，就像她之前推出「還稅於民」會有這麼大的效應，她也沒想過。但這個血淋淋的例子會讓侯友宜後面處理特別的小心。

不過王鴻薇也說，「如果選民願意接受呢？」如果這樣的狀況下，侯友宜還是一個夠強的候選人，那黨內就不能再用落跑卡侯、設路障。

主持人黃光芹說，提名的球在黨主席朱立倫手上。王鴻薇認為，和四年前相比，現在不會有當時旺中集團挺韓國瑜，現在中時社論認為侯友宜要趕快表態，但她有不同的看法，「要攻大位的人一定要有一個冷靜的頭腦」，一定要冷靜，不要隨之起舞，並把功課做好，改變主、客觀的情勢。

王鴻薇進一步表示，如果侯友宜要攻大位，現在要做的就是找出大位候選人的論述能力，例如經濟、兩岸大議題，總不能永遠回答「侯侯做代誌」。王強調，「未來你要出場的時候，是要有準備再出場的」。

王鴻薇表示，台灣走到現在，所謂的菁英政治已經沒有那麼明顯了，也許認為最優秀的人，如果他們沒有那麼接地氣呢？她說，侯友宜輔選時來過她老中山的選區（當初侯當警察的地方），這裡不是一個藍營的舒適圈，而在這樣的狀況下，侯友宜當天在現場人氣還是非常旺。

此外，台北市議員徐巧芯喊世代交替，要與立委費鴻泰競選松山、信義區立委。王鴻薇說，她四年前也是喊世代交替，當時失敗了，她也對上次的初選的程序也不是很滿意，不過初選結束後她全力支持費鴻泰。如果今天是費和徐初選，這個制度一定要公平，但初選之後要真心支持出線的人。

黃光芹詢問王鴻薇，認為自己2024會不會遇到吳怡農？王鴻薇說，她沒有在想這個問題，因為不管是誰來，她的做法和經營方式都一樣。

王鴻薇 侯友宜 國民黨

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