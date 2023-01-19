國民黨籲專審發現金 過年加班也奉陪

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「加強經濟韌性的1千億是空白授權，不急著協商，應該優先發全民現金！」國民黨立委謝衣鳳19日指出，普發現金的特別條例中有1000億是「強化社會與經濟韌性」，但今年總預算已經增加3700億，不應再用偷渡特別預算。同黨立委賴士葆也呼籲行政院、立法院都應加開臨時院會，只要民進黨立院總召柯建銘同意全民普發1萬，過年加班都無所謂。

誰在拖延？

謝衣鳳說，國民黨向來都是主張普發1萬元，且今年超徵稅收從4500億成長到4950億，若普發萬元需要動用2337億，也不會舉債，希望民進黨團能採納他們的意見。她指出，特別條例中，1000億用來強化經濟韌性、400億用來不時之需，這些都是「空白授權」，實則是用來規避立法院預算監督。

她呼籲，將1000億強化社會與經濟韌性的特別預算擱置，全民儘快拿萬元現金才是真。藍營立院總召曾銘宗強調，國民黨團去年最早提出普發萬元現金，等蔡總統正式確定後，9日就將特別條例送到立法院議事處，行政院則拖到12日才將政院版特別條例送到立院，民進黨則是審查後17日才將特別條例送出經濟委員會，「不是國民黨在拖，」曾銘宗強調。

曾銘宗質疑，民進黨為何不早點審查？且主計長朱澤民與國發會主委龔明鑫在聯席審查時甚至說相關程序要1月中才能完成，不能理解民進黨行政與立法部門為何要拖那麼久，他們主張，全民普發1萬元、擱置千億強化韌性預算，只要柯建銘同意他們的提案，他們隨時都可以簽名，也不會拖到1個月。

主張全民普發萬元

賴士葆痛批，立法院一再延會，只要總預算無法通過，行政院長蘇貞昌就可以繼續在任，這是柯建銘為了讓蘇貞昌不下台的「陽謀」，他們希望儘速普發萬元現金，剩下4千元的財源可以從不時之需的400億，與強化經濟韌性方案填補。他直言，只要老柯同意、行政院能加開臨時院會，國民黨過年都可以加班讓特別預算通過。

國民黨立委李德維痛批，民進黨立委在審查特別預算時，還提出附帶決議，直接給台船55億預算，這些錢可以讓55萬人拿1萬元、91.6萬人拿6千元現金，「怎麼可以直接白送給台船？」而且有教師團體強烈反應，為何政府拿錢強化經濟卻不強化教育與改善教師待遇？因此，他呼籲民進黨儘速通過發現金，其他前晚點談，或是編在總預算以利立院監督。

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