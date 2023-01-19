張其祿籲政府說清楚「台美21世紀貿易倡議」談判結果

近日美國宣布售台火山陸上機動布雷系統，台美21世紀貿易倡議第二輪談判也於本月17日落幕，民眾黨立院黨團今舉行記者會，請政府不要選擇性放話，不要把質疑聲浪都當作阻礙台灣自主的「中共同路人」。

立委張其祿表示，台美21世紀貿易倡議談判為期四天，雙方在台北就貿易便捷化、反貪腐、善政實踐與數位貿易等議題交換意見，並在多個領域達成初步共識，但政府應對人民說清楚，談判內容對台灣有什麼實質影響。

張其祿批，「台美21世紀貿易倡議」啟動超過半年，至今拿不出明顯成果，企業反應冷淡，民眾也普遍解讀為政治宣傳，尤其談判過程缺乏公開透明，欠缺任何可量化評估的內容，讓社會大眾懷疑當年萊豬准入換FTA爭議會否再次上演，這也是對於執政黨的強烈質疑。

張其祿表示，馬政府時期與中國大陸的制度化協商，如ECFA開會前後行政單位都要赴立院報告，相較之下，「台美21世紀貿易倡議」顯得非常模糊，程序應該更加透明、協定內容也要公開，這樣才能加速各界需求盤點、彙整，以利進一步規劃因應方案。