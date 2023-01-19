快訊

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

適逢內閣改組時機！王國材突取消下午視察春節疏運 交通部高公局也詫異

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今臨時取消視察春節國道疏運。本報資料照片
交通部長王國材今臨時取消視察春節國道疏運。本報資料照片

立法院會期今結束，外傳下午審完總預算後行政院長蘇貞昌將總辭，並進行內閣改組，交通部長王國材多次被傳出在此次改組名單內。王國材原訂今天下午將赴高速公路局交控中心視察春節疏運，今天近中午卻臨時取消行程。

交通部表示，不知情原因，高公局也說，部長連續假期視察國道疏運是例行行程，今天臨時接到取消通知，也未通知改期時間。

交通部長王國材秘書表示，主要因為臨時通知下午報務會報改成討論海陸空疏運，擔心討論太久加上塞車只好取消。

王國材先前被問到內閣改組後動向，他說，這部分就由府院說明，能不能繼續留任是府院決定，不是他決定，他還是把每天部長該做的事情做好，他的專業是交通，從交通局長當到次長，興趣還是交通改革，交通是他比較專業的部分。

交通部長適逢連續假期都會前往高公局視察疏運狀況，王國材今原訂下午4點半前往視察春節國道疏運，今天上午卻臨時取消行程。高公局表示，部長視察疏運是以往都會有的既定行程，沒有過臨時取消狀況，至於取消原因及是否改期，目前仍未收到通知。

交通部長 王國材 立法院 內閣

延伸閱讀

內閣改組今掀牌「鄭文燦入閣」？張善政8字回應

交通部新春記者會拍拜年照 王國材笑稱拍畢業照嗎？

傳內閣改組將離開交通部？王國材：是否續留由府院決定

傳交長、防長將換 藍委批「裝肖維」：林右昌不清楚台鐵

相關新聞

蘇貞昌下午預計赴立院致意 內閣改組動向矚目

行政院會今天討論向立法院第10屆第7會期提出的書面施政報告初稿，院長蘇貞昌裁示通過，並請部會再詳加檢視，如需修正請在下午...

適逢內閣改組時機！王國材突取消下午視察春節疏運 交通部高公局也詫異

立法院會期今結束，外傳下午審完總預算後行政院長蘇貞昌將總辭，並進行內閣改組，交通部長王國材多次被傳出在此次改組名單內。王...

立法院通過總預算後 蔡蘇下午討論內閣改組

立法院院會預計今天下午通過今年度中央政府總預算，本會期也將於今天結束。據悉，行政院長蘇貞昌下午照例到立法院致意之後，預計...

2024侯友宜民調遭賴清德超車 郭正亮：若不表態民調恐繼續跌

2022地方大選落幕，各界都將目光轉到2024總統大選。17日兩份關於2024的民調顯示，國民黨新北市長侯友宜領先、第二名則為副總統賴清德，民眾黨黨主席柯文哲居於第三名。而另一份民調賴清德則超前，奪下第一，柯文哲依然墊底。前立委郭正亮對此表示，侯友宜若仍不表態，民調恐持續下跌。

內閣改組今掀牌「鄭文燦入閣」？張善政8字回應

立法院會期今天將結束，外傳今天將啟動內閣改組，各界推測，行政院長蘇貞昌若請辭，新的正副閣揆可能分別是前副總統陳建仁、桃園...

周玉蔻：新的一年我要改邪歸正 不要敗壞社會風氣

資深媒體人周玉蔻去年選舉期間在民視新聞台談論「晶華案」緋聞，國家通訊傳播委員會（NCC）對民視新聞台、民視台灣台累計七案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。