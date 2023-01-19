適逢內閣改組時機！王國材突取消下午視察春節疏運 交通部高公局也詫異

立法院會期今結束，外傳下午審完總預算後行政院長蘇貞昌將總辭，並進行內閣改組，交通部長王國材多次被傳出在此次改組名單內。王國材原訂今天下午將赴高速公路局交控中心視察春節疏運，今天近中午卻臨時取消行程。

交通部表示，不知情原因，高公局也說，部長連續假期視察國道疏運是例行行程，今天臨時接到取消通知，也未通知改期時間。

交通部長王國材秘書表示，主要因為臨時通知下午報務會報改成討論海陸空疏運，擔心討論太久加上塞車只好取消。

王國材先前被問到內閣改組後動向，他說，這部分就由府院說明，能不能繼續留任是府院決定，不是他決定，他還是把每天部長該做的事情做好，他的專業是交通，從交通局長當到次長，興趣還是交通改革，交通是他比較專業的部分。

交通部長適逢連續假期都會前往高公局視察疏運狀況，王國材今原訂下午4點半前往視察春節國道疏運，今天上午卻臨時取消行程。高公局表示，部長視察疏運是以往都會有的既定行程，沒有過臨時取消狀況，至於取消原因及是否改期，目前仍未收到通知。