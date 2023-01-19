【重磅快評】螺獅粉之亂 洩漏兩岸還真的違反自由貿易

在台風行許久的大陸「螺獅粉」，最近其中一款被基進黨質疑外包裝印有統戰標語，認為有國安疑慮，經濟部隨即宣布陸製螺獅粉不准進口，要求全面下架，連連台灣人很熟悉的陸製「黃飛紅麻辣花生」也一併被禁了。經濟部解釋禁螺獅粉不是因外包裝，而是「從來沒有」核准進口。過去每每大陸禁止台灣農產品進口，農委會主委陳吉仲最愛罵對岸違反自由貿易，但從這次螺獅粉之亂，就可看出兩岸間真正違反自由貿易的，其實是台灣。

螺獅粉是大陸廣西柳州的風味小吃，這幾年在台灣很受歡迎。早些年除了有陸配開設實體店面外，許多人都會透過電商購買陸製的袋裝螺獅粉，各家食品廠也紛紛推出相關產品，不少YT吃播主還會評比各家螺獅粉，或是示範如何料理。

這次引發爭議的其中一個品牌，其外包裝上寫著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人。」結果就被基進黨議員拿來開記者會，質疑陸方藉由這種常民食品滲透、進行統戰，小小的一包螺獅粉居然上綱到國安疑慮。但其實這段話就是大陸的土式情話，且這個外包裝是該品牌在大陸境內銷售的統一包裝，根本不是為了賣到台灣的特殊包裝，卻被獨派拿來大做文章，被嘲諷簡直是玻璃心到了極點，難道吃包螺獅粉就會大陸給統戰了嗎？

但比較令人意外的是經濟部的反應。現在國內有多少經濟、能源難題，經濟部長王美花束手無策，基進黨才開記者會，經濟部就迅速反應，立刻宣布螺獅粉禁止進口，要求所有的電商都要下架，還呼籲廠商及民眾應提高國安和食安意識。結果這一宣布，螺獅粉馬上衝上知名電商熱銷第一名，連大陸知名零嘴「魔芋爽」也跟著衝上第二名，掀起囤貨潮。

對於外界質疑經濟部只因螺獅粉的外包裝字眼就要求下架，王美花說，依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口，所以市面上都屬於走私品或是虛報商品；至於有多少量，她說是直到最近才發現市面上有這個商品。不久後，經濟部又再加碼，連黃飛紅麻辣花生一併要求下架，理由是因為台灣也有生產花生，原本就不准大陸花生及其製品進口。

問題是，螺獅粉、黃飛紅麻辣花生在台灣已經紅了好幾年，經濟部現在才發現這些都是走私品或是虛報商品？過去幾年在幹嘛？

而且經過這次螺獅粉之亂，外界才赫然發現，原來大陸粉條類產品這種看起來風險性不高的產品也不准進口，原來是基於保護國內業者。再翻開「中華民國輸出入貨品分類表」內「輸入規定」欄列有「MW0 」代號者，代表「大陸物品不准輸入項目」更是洋洋灑灑。根據兩岸人民關係條例，除非是台灣有開放申請專案進口產品，原則上大陸製產品都是不開放進口，也就是採取「原則禁止、例外許可」。至於只要有台灣有生產品的農漁產品，基本上也都不准銷售到台灣。

再看看ECFA早收清單中，大陸對台灣開放539項，是台灣對大陸開放267項的2倍。尤其是農產品，台灣農漁產品可以大量銷往對岸，反之，我方為了降低對台灣農民的衝擊，管制830項大陸農產品進口，已開放進口的大陸農產品也堅持不降關稅。

過去2、3年，大陸多次因食安問題宣布暫停進口台灣農漁產品，陳吉仲的SOP一定就是立刻跳出來，用政治語言罵大陸違反國際自由貿易，稱大陸設置非關稅貿易障礙，對我方較嚴格，更動不動就說要告上WTO。但從螺獅粉之亂就可發現，台灣對大陸進口農漁產品跟食品的設限更多，雙方更加不平等，要說真正違反國際自由貿易的是台灣。若非如此，在野時說要廢除ECFA的民進黨，兩任都快做完的蔡政府怎麼會到現在還捨不得丟下ECFA這個奶嘴呢？