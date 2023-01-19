柯文哲稱宣明智出比較多錢 高虹安：沒必要特別針對

民眾黨主席柯文哲昨天接受POP Radio「POP大國民」代班主持人黃國昌專訪，言談間透露新竹市長高虹安與聯電榮譽副董事長宣明智互動密切，「人家是有出錢的，我們沒有啊」等。高虹安今早說，許多產業人士、地方人士與政治前輩都是請益對象，「好像沒有必要去針對哪一位」，政治獻金部分也會是公開透明。

柯文哲接受黃國昌專訪被問到「（新竹市長）高虹安現在推動市政會問你意見嗎？」柯回「很少啦」。接著黃國昌說「可是我覺得很奇怪，她好像快被宣明智牽走了，是不是？」柯不假思索回答「對啊，人家是有出錢的，我們沒有啊」，還乾笑幾聲。

高虹安今天早上出席消防局捐血活動後被問到此事，媒體關心她與柯文哲、宣明智關係？高回應，其實對新竹市民好的建議，不管是產業人士、地方人士甚至是政治前輩，其實都是可請益的對象，所以不管是柯主席或是宣明智董事長在人生的經驗上或是在產業，甚至是地方上的理解，自己都常請益。

高虹安也說，柯主席也會在過年安排新竹走春活動，至於說包含像是選舉期間，相當多人都給予她不管是有形無形的幫助，她都相當感謝，所以也沒有必要說好像特別去針對某一位或是說強調某一位的貢獻特別多，「我覺得每個人都付出了他能夠所負擔的努力，這是最重要的事情。」

媒體也追問宣董在競選時捐多少政治獻金？高虹安說，其實每個人都有付出，政治獻金的部分後面也會有統計，到時候大家就可以看到公開透明的統計報表。