紅包變清明禮金？柯建銘：最快4月發錢但不會在清明節

立法院聯席委員會昨併案審查全民共享特別條例草案無共識，全數保留交朝野協商。國民黨立委賴士葆今天批評，民進黨團總召柯建銘不同意針對發現金先審，更稱時程恐延宕至四月，就是在配合傳出要請辭的行政院長蘇貞昌，上演「欲去還留」的爛戲。柯建銘反批，賴士葆身為資深委員，常常講話不負責，立法院不是國民黨說的算，要按照遊戲規則。至於發現金時程是否會延宕到4月，柯建銘說，不會剛好在清明節放心，預估會落在4月中旬。

國民黨立法院黨團批評民進黨團拖延特別條例審查，呼籲盡快審查發現金特別條例預算。柯建銘今天受訪打臉國民黨說法，柯建銘表示，按照程序走，發現金本來就是4月以後的事情，到底何時發現金都有一定法律要件，特別條例通過後，行政院要送預算到立法院，還要備詢、審查等程序。

對於國民黨主張過年前發現金，柯建銘表示，這是毫無常識且不負責任的話，讓民眾搞不清楚，太離譜了，身為立委要有責任感，不要讓民眾有誤解可能性，借此抹黑執政黨非常不道德，呼籲國民黨適可而止，不要被去年九合一選舉勝選沖昏頭，一直用操作的手法，最後會自食惡果。

國民黨團今天再提出春節加班審特別預算案，柯建銘說，特別條例昨天才出委員會交付協商，最快要到2月17日才可以表決，特別條例都還沒通過，特別預算怎麼送進來，國民黨到底是哪個天才說可以春節加班審預算。

另外，賴士葆主張將國民黨團版本抽出加速審議，柯建銘批評，現在特別條例已經併案審查出委員會了，他在講什麼美國話，賴士葆身為資深立委，常常講話不負責任，立法院不是國民黨講了算，還是要按照遊戲規程及程序來走。