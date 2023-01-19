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立院會期最後日表決總預算 藍點名陳明通、謝長廷下台
今天是立法院會期最後一天，立院舉行院會表決總預算相關提案，有望在今天內完成總預算案三讀。國民黨立法院黨團表示，年度總預算上升到新高2.71兆，一定嚴審。
國民黨立委費鴻泰表示，檢視過去預算使用，政府施政許多不足處，國民黨團主張政府應提出勞保改革方案，公布高端疫苗採購價格，且不適任的官員包括國安局長陳明通、駐日代表謝長廷及NCC主委陳耀祥等人應下台。
費鴻泰指出，經濟部編列20億元參加大阪世博會，但參加名義不是中華民國，也沒有台灣，外交部長吳釗燮應負責，質疑謝長廷在日本「只是享樂、在混嗎？」，要求撤換謝長廷。
而陳明通涉及學生論文造假，問題罄竹難書，也要求陳明通公開道歉、立刻下台，由一個作假不誠信的人主管國家情治，「可恥也可怕」，國家通訊傳播委員會主委陳耀祥則是在鏡電視執照案中胡搞瞎搞，不適合作為獨立機關首長，也應下台。
費鴻泰也表示，勞保虧損，蔡英文總統從競選時就說要做勞保改革，但現在當總統已六年半，卻不見解方，黨團也要求在112年底前，政府應提出勞保改革方案，保障勞工權益
費鴻泰並說，同時也要求政府公布疫苗採購價格，傳聞要接任閣揆的前副總統陳建仁就是高端疫苗護航者，若陳建仁要組閣的話「難道不應該公布疫苗採購價格？」
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