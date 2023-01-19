替林佳龍、林右昌抬轎？正國會立委拋閣員三分之一任用民代

內閣改組前夕，民進黨正國會多位立委今天呼籲，新內閣應該「多元化、年輕化、民主化」，任用閣員應有三分之一出身民意代表或縣市首長，才能對民情、民怨掌握更加敏感，快速回應民意需求。至於同屬正國會的前交通部長林佳龍、前基隆市長林右昌，近期被多次點名有望入閣，立委林岱樺表示，兩個人都是中生代非常具代表性的人物。

正國會立委林岱樺、陳歐珀、吳琪銘、黃秀芳、陳秀寳今天在立法院舉行「繼往開來創新局、新春新政新氣象」記者會，呼籲新內閣要朝向年輕化、多元化、民主化，開創新的政治局勢，以新的執政氣象來面對2024總統大選的挑戰。

林岱樺指出，民進黨長期鼓勵年輕人投入公眾事務與政治，目前內閣年齡偏高，希望拔擢更多新血，帶動政務創新。此外現今內閣中，公務員出身偏高，希望能夠大膽任用政務官，選材更多來自企業界與各行各業專業人士。

林岱樺提出未來內閣選三原則建議，包括性別主流化、族群共榮、區域均衡發展，期望未來閣員的視野及觀點多元，包容與創新，廣納社會更多意見與需求，民主化是指內閣閣員需要一定比例經過民選、民意洗禮，讓更多民意代表與縣市首長入閣，才能對於民情、民怨掌握更加敏感，更快速回應民意需求，重點是精確反映民意。

陳歐珀表示，未來新內閣能夠改革創新，三分之一任用擔任過立委或縣市長人士，三分之一由公教界、事務官人士擔任、三分之一由企業界與民間人士擔任，內閣要了解民意與民心，施政才能更有感，期望未來政務次長或常務次長，能將民意經驗與施政經驗結合，符合改革與創新的需求。

吳琪銘說，民意代表為內閣基礎，才能拉進人民距離，苦民所苦；此外，內閣加入年輕人，才能推動內閣團隊提拔社會的年輕人，有理念、有熱忱的各單位專長人士，都可以納入團隊內，也希望閣員能達到族群共榮，建議中央可以廣納原住民、新住民，達到族群平衡。