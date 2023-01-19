聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024侯友宜民調遭賴清德超車 郭正亮：若不表態民調恐繼續跌
2022地方大選落幕，各界都將目光轉到2024總統大選。17日兩份關於2024的民調顯示，國民黨新北市長侯友宜領先、第二名則為副總統賴清德，民眾黨黨主席柯文哲居於第三名。而另一份民調賴清德則超前，奪下第一，柯文哲依然墊底。前立委郭正亮對此表示，侯友宜若仍不表態，民調恐持續下跌。
TVBS民調中心17日公布2024總統支持度調查，結果指出，國民黨若由侯友宜參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲3人對決，侯友宜支持度為34%，領先賴清德的25%，也高於柯文哲的21%；台灣民意基金會同日公布民調結果，34%民眾將支持賴清德，31%支持侯友宜，22%支持柯文哲。
18日郭正亮於網路節目《下班瀚你聊》對於民調結果表示，侯友宜「拖太久」，導致大家越看越煩，但這些票並不會流到綠營，而是會到柯文哲陣營去。郭正亮也表示，賴清德和侯友宜的淺綠票可能是重疊的，因為侯友宜「淺綠票蠻多的」。
而郭正亮也說明，侯友宜目前的態勢像是在等待「眾星拱月」，因此不願意太早表態，並不斷用「好好做代誌」來拖，就會讓人不耐煩，因此3、4月時民調恐繼續下跌。
郭正亮也說明，若2024總統大選持續是侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督的狀況，柯文哲就不會選到最後。郭正亮認為，柯文哲選到最後的意義只有「拉抬不分區」，希望可以拉高政黨票，因為民眾黨區域選舉「幾乎沒有上的機率」，以政黨不分區的得票率，民眾黨能夠維持上次的5席就已經「非常不錯了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言