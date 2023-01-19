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內閣改組今掀牌「鄭文燦入閣」？張善政8字回應

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（右二）今出席市府歲末辭歲受訪時表示，對於內閣改組，他「不在其位，不謀其政」，尊重內閣團隊的決定。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政（右二）今出席市府歲末辭歲受訪時表示，對於內閣改組，他「不在其位，不謀其政」，尊重內閣團隊的決定。記者陳右豪／攝影

立法院會期今天將結束，外傳今天將啟動內閣改組，各界推測，行政院長蘇貞昌若請辭，新的正副閣揆可能分別是前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦。曾是行政院長的桃園市長張善政，今受訪則簡短表示「不在其位不謀其政」。

今天是春節連假前最後一個工作天，張善政今天一早8點半向市府各單位一一辭歲，謝謝同仁們、志工們一年來的辛苦，也冀望2023年有新的希望，祝賀大家兔年行大運。

活動後接受媒體聯訪，被問到如何看待內閣改組名單將掀牌？張善政說，內閣改組是行政院的權限，他覺得政治人物應該有個觀念，不在其位不謀其政，尊重內閣團隊的選擇跟決定。

外界盛傳，新的正副閣揆可能分別是前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦，基隆市前市長林右昌傳將接內政部長；另交通部長王國材、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲傳繼續留任；衛福部長薛瑞元跟內政部代理部長花敬群則離職。

內閣 桃園市長 行政院 鄭文燦 張善政

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