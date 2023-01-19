內閣改組蘇貞昌去留成謎 蘇巧慧：心中有想法但不能說

今天是立法院本會期最後一天，內閣預計立法院會期結束後啟動改組，行政院長蘇貞昌去留備受矚目。民進黨立委、蘇貞昌的女兒蘇巧慧今天上午在立法院受訪表示，她是立委，今天職責就是讓中央政府總預算案三讀，內閣是否改組，這是總統職權，相信總統與院長會有討論。蘇巧慧說，內閣改組議題她心中已經有想法，但答案不能告訴「你（指媒體）」。

民進黨在九合一選舉慘敗後，外界要求內閣改組聲浪不斷，蔡英文總統日前明確表態，內閣將會在立法院本會期結束後啟動改組；近期傳出前副總統陳建仁是接任閣揆的熱門人選，但昨晚又傳出，內閣預計要等到春節過後才會改組，蘇貞昌內閣春節期間將呈現留守狀態。

關於內閣改組議題，蘇巧慧表示，她已經對外回答很多次，但說法好像被拆開解釋，她的說法是，院長感謝國家、總統及人民給機會做事，喜歡做事，一直是蘇院長最高興的事情，只要能為台灣做事，都是蘇院長最喜歡的事情，我們家的風格，家人間做的決定都會互相支持。

至於蘇貞昌是否留守到春節後再進行內閣改組，蘇巧慧說，內閣改組是總統職權，是不是要改組還沒確定，要等到院長跟總統一起討論後再跟大家報告。

民進黨內有聲音認為，蘇貞昌若續任閣揆，恐衝擊民進黨2024總統與立委選舉，蘇巧慧說，民進黨之所以希望能夠勝選，是因為這八年來蔡英文總統帶領的台灣路線，對國家與人民最好，期盼能夠延續執政，全力以赴，內閣是否改組，是大部隊前進中的一個步驟，大家都會朝這個目標來努力。