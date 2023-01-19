快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

內閣改組蘇貞昌去留成謎 蘇巧慧：心中有想法但不能說

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院本會期將在今天結束，內閣預計啟動改組，針對行政院長蘇貞昌去留，民進黨立委、蘇貞昌的女兒蘇巧慧表示，內閣是否改組是總統職權，相信總統會與院長討論做出決定。記者林縉明／攝影
立法院本會期將在今天結束，內閣預計啟動改組，針對行政院長蘇貞昌去留，民進黨立委、蘇貞昌的女兒蘇巧慧表示，內閣是否改組是總統職權，相信總統會與院長討論做出決定。記者林縉明／攝影

今天是立法院本會期最後一天，內閣預計立法院會期結束後啟動改組，行政院蘇貞昌去留備受矚目。民進黨立委、蘇貞昌的女兒蘇巧慧今天上午在立法院受訪表示，她是立委，今天職責就是讓中央政府總預算案三讀，內閣是否改組，這是總統職權，相信總統與院長會有討論。蘇巧慧說，內閣改組議題她心中已經有想法，但答案不能告訴「你（指媒體）」。

民進黨在九合一選舉慘敗後，外界要求內閣改組聲浪不斷，蔡英文總統日前明確表態，內閣將會在立法院本會期結束後啟動改組；近期傳出前副總統陳建仁是接任閣揆的熱門人選，但昨晚又傳出，內閣預計要等到春節過後才會改組，蘇貞昌內閣春節期間將呈現留守狀態。

關於內閣改組議題，蘇巧慧表示，她已經對外回答很多次，但說法好像被拆開解釋，她的說法是，院長感謝國家、總統及人民給機會做事，喜歡做事，一直是蘇院長最高興的事情，只要能為台灣做事，都是蘇院長最喜歡的事情，我們家的風格，家人間做的決定都會互相支持。

至於蘇貞昌是否留守到春節後再進行內閣改組，蘇巧慧說，內閣改組是總統職權，是不是要改組還沒確定，要等到院長跟總統一起討論後再跟大家報告。

民進黨內有聲音認為，蘇貞昌若續任閣揆，恐衝擊民進黨2024總統與立委選舉，蘇巧慧說，民進黨之所以希望能夠勝選，是因為這八年來蔡英文總統帶領的台灣路線，對國家與人民最好，期盼能夠延續執政，全力以赴，內閣是否改組，是大部隊前進中的一個步驟，大家都會朝這個目標來努力。

內閣 蘇巧慧 民進黨 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

批綠阻發現金 賴士葆：柯建銘配合蘇貞昌「欲去還留」

影／蘇貞昌視察屏東高鐵特定區 稱昔日是甘蔗田未來產金

外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

陸網友：蘇貞昌這句話「能把袁崇煥氣活」！

相關新聞

蘇貞昌下午預計赴立院致意 內閣改組動向矚目

行政院會今天討論向立法院第10屆第7會期提出的書面施政報告初稿，院長蘇貞昌裁示通過，並請部會再詳加檢視，如需修正請在下午...

內閣改組今掀牌「鄭文燦入閣」？張善政8字回應

立法院會期今天將結束，外傳今天將啟動內閣改組，各界推測，行政院長蘇貞昌若請辭，新的正副閣揆可能分別是前副總統陳建仁、桃園...

周玉蔻：新的一年我要改邪歸正 不要敗壞社會風氣

資深媒體人周玉蔻去年選舉期間在民視新聞台談論「晶華案」緋聞，國家通訊傳播委員會（NCC）對民視新聞台、民視台灣台累計七案...

研究計畫遭農委會認定抄襲 張善政：沒心思再理無聊事

桃園市長張善政15年前，曾任職於宏碁公司執行農委會2007至2009年的計劃，選前曾遭質疑抄襲，昨日農委會專案小組認定「...

農委會出手為鄭文燦開路？他要張善政別怕：續挖大秘寶

桃園市長張善政的農委會研究計畫被認定抄襲，時間點剛好在內閣改組前，國民黨桃園市議員凌濤分析，農委會急著出手宏碁案，一是模...

影／呼籲新內閣年輕化 正國會：任用出身民代或縣市首長擔任閣員

民進黨正國會立委上午在立法院中興大樓舉行記者會，呼籲新內閣應要「多元化、年輕化、民主化」，任用出身民意代表或縣市首長擔任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。