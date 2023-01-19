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6000元紅包恐拖到4月 游錫堃：很多立委希望快一點

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
普發現金相關特別條例草案農曆年前三讀無望，民眾恐要4月才能領得到蔡政府「紅包」。立法院長游錫堃今天表示，估計最慢是4月，還是有很多立委希望快一點，像他個人就希望越快越好。記者周佑政／攝影
普發現金相關特別條例草案農曆年前三讀無望，民眾恐要4月才能領得到蔡政府「紅包」。立法院長游錫堃今天表示，估計最慢是4月，還是有很多立委希望快一點，像他個人就希望越快越好。記者周佑政／攝影

普發現金相關特別條例草案農曆年前三讀無望，民眾恐要4月才能領得到蔡政府「紅包」。立法院游錫堃今天表示，估計最慢是4月，還是有很多立委希望快一點，像他個人就希望越快越好。現在立院各黨團沒有共識，如果協商有共識，相信不會拖到那麼久。

立法院經濟等5委員會聯席會議昨併案審查普發現金相關條例草案，條文全數保留出委員會，進入「冷凍期」1個月，民進黨團總召柯建銘表示，依程序最快要到4月才能發放。

游錫堃今天說，「4月是他們估計最慢」，還是有很多立委希望快一點，像他個人就希望越快越好。現在各黨團沒有共識，他會找時間召集協商，如果協商有共識，那就非常快，特別條例審查完，請行政院送特別預算來 。

游錫堃表示，估計可能要到四月，那是因為大家沒有共識，只好按規定過冷凍期，最後用表決方式。但普發現金是關係全民，要讓大家過個好年，各黨團應該會盡量謀求共識，他相信不會拖到那麼久。但游錫堃也坦言，如果各黨團今天仍無共識，元宵節前發放仍來不及。

游錫堃 立法院

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