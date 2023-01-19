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周玉蔻：新的一年我要改邪歸正 不要敗壞社會風氣

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
李秉穎（右）今上廣播節目暢聊政治話題。圖／取自廣播節目「新聞放鞭炮」
李秉穎（右）今上廣播節目暢聊政治話題。圖／取自廣播節目「新聞放鞭炮」

資深媒體人周玉蔻去年選舉期間在民視新聞台談論「晶華案」緋聞，國家通訊傳播委員會（NCC）對民視新聞台、民視台灣台累計七案、重罰300萬元。周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」說，「新的一年，我要改邪歸正，不要敗壞社會風氣」。

周玉蔻今邀請台大醫師李秉穎至廣播節目，原要談新冠疫情，但她話匣子一開，暢聊政治議題。她說，台北市前市長柯文哲去年卸下八年的台北市長，重拾醫師袍回歸台大擔任教職，但也在13日宣布提前退休，還能領退休金。同在台大醫院任職的李秉穎緩頰表示，這是因為借調，「市府也算公務，並沒有在家休息。」

李秉穎說，執政總是有執政包袱，像是台灣歷任總統在後續任期聲望都會暴跌，因為很多人會對現況不滿，像是薪水少了、物價漲了，就會將責任歸於行政首長或執政黨，「因為我們對他們有期望」。相較之下，副總統的滿意度總是持平，「因為我們對他們沒有期望，所以就不會有失望」。

對於李秉穎評論政治，周玉蔻笑稱，「李醫師觀點觀察政治，非常有趣和一般人的觀點不太一樣」，更稱網友也喜歡。但她話鋒一轉表示，「我希望從今年開始，我要改邪歸正，檢討反省進步，不要敗壞社會風氣」。

李秉穎笑對周玉蔻說，「不覺得妳最近氣質變好了嗎？ 」周則笑答，「那是因為我被罰的關係」。

李秉穎 周玉蔻 台大醫院

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