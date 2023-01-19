批綠阻發現金 賴士葆：柯建銘配合蘇貞昌「欲去還留」

立法院聯席委員會昨併案審查全民共享特別條例草案無共識，全數保留交朝野協商，朝野互批對方拖延。國民黨立委賴士葆今表示，民進黨團總召柯建銘不同意針對發現金先審，更稱時程恐延宕至四月，就是在配合傳出要請辭的行政院長蘇貞昌，上演「欲去還留」的爛戲。

賴士葆指出，特別條例草案包裹多項不適用於發現金的預算，引起在野質疑，國民黨主張抽出跟發現金有關的條例先審，且現在協商冷凍期是說「最多一個月」，並非一定要一個月，只要執政黨同意先審，國民黨隨時可簽字，過年也願意來審查，加速發現金時程，但民進黨就是不同意，「尤其是老柯（指柯建銘）」。

賴士葆指出，柯建銘要拖延發現金時程充滿陽謀，蘇貞昌現在要下不下，只要拖著此政策未執行，就有理由可以多留幾天，老柯配合蘇貞昌拖，成為蘇貞昌保衛閣揆、在內閣留下來的籌碼，整個民進黨團配合蘇貞昌欲走還留的策略，「想賴在那裡（指閣揆）」

賴士葆表示，國民黨團提出普發一萬元，財源也都找到，原本特別條例草案就預留400億空間，加上去年預估收稅4500億，最後是收4950億，可把多出的納入發現金，再從條例規劃的強化韌性1000億中抽出個100億，每人一萬就可以達成。

他奉勸柯建銘回頭是岸，趕快同意國民黨提案，「不要跟蘇貞昌陪葬，一路走到黑」。