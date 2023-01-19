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內閣即將改組 游錫堃：我不能講個人喜好
立法院今天預計在三讀通過總預算案後休會，對於內閣改組相關問題，立法院長游錫堃表示，不管誰當行政院長，立法院的「基本功」都要做。站在國會行政立場，「我不能講個人喜好」，只希望政黨推出的內閣，都能以全民福祉為優先考量。
總統府與行政院多次表示，下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論。據了解，行政院長蘇貞昌今將在立法院會期束後，循例到立院致意，黨政人士表示，蘇揆今天可能提出辭呈，但相關內閣人事改組，應會在農曆年後進行。
游錫堃今早至立法院各單位辭歲賀年，被問及內閣改組後，希望未來行政、立法是由什麼樣的團隊來合作。游錫堃說，內閣不管誰當行政院長，立法院的「基本功」都要做。沒有說一定要誰比較好，或誰不好，站在國家立場，天下興亡匹夫有責。任何一個公民都有個人喜好，有自己認同的對象。
游錫堃表示，站在國會行政立場，「我不能講個人喜好」，只希望政黨推出的內閣，都能以全民福祉為優先考量，共同謀求國家社會進步，國會行政就盡量來配合。
游錫堃也說，站在國會行政立場，朝野會有議事攻防，大家意見不同，他的任務是盡量協商，讓國會依照議事規則順利進行。
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