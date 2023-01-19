農委會出手為鄭文燦開路？他要張善政別怕：續挖大秘寶

桃園市長張善政的農委會研究計畫被認定抄襲，時間點剛好在內閣改組前，國民黨桃園市議員凌濤分析，農委會急著出手宏碁案，一是模糊自己研究案抄襲焦點，二就是辦給可能接任副閣揆的鄭文燦以求保位，「鄭文燦的側翼們正在為他的大位開道」，希望張善政市府不要被這些壓力影響，繼續挖「大秘寶」，才是市民所盼。

張善政2007年到2009年主持執行農委會研究計畫涉及侵權，農委會昨公布專案小組認定6篇子報告違反契約規定，將向宏碁公司追償計畫經費。

凌濤表示，桃園市前市長鄭文燦因學位被台大撤銷，重創接班路徑，而其同黨側翼及黨籍議員，選前選後極力護駕，這次更是全員出動，看不到檢討，只看到政治操作，但這類做法，桃園選民早就給出答案。

凌濤認為，陳吉仲在過年前急著出手宏碁案，合理推斷只有兩個可能，一是辦給鄭文燦看，為了保位；二是模糊自己研究案抄襲焦點。

凌濤說，陳吉仲過去對農委會、科技部、氣象局等單位承接5大研究案，金額高達770萬，其中農委會一文第四章節抄襲高達77.33%，農委會要不要立案調查？由陳吉仲擔任「計畫主持人」的2015、2017年科技部研究成果「文獻回顧」，則分別抄襲高達40％、57％，陳吉仲還要興訟，還要當政治打手表功？嘴臉太醜惡。

凌濤表示，宏碁案是由宏碁員工撰寫，張善政擔任計畫主持人，並經過藍綠執政的農委會多次審核過關，民進黨任內甚至表示成果良好，繼續續約，怎麼多年後，在陳吉仲手上，又再次翻案？陳吉仲文章高比例抄襲、農漁民權益沒解決半撇，民眾是會相信陳吉仲的農委會還是宏碁？就像民眾會相信台大還是林智堅，答案很清楚。

張善政上任後成立公共工程體檢小組，凌濤表示，面對桃園可能被挖出「大秘寶」，桃園市過去弊案正在被一一揭露，無論是炒地問題或者公共工程品質堪慮的問題，都可能繼續打擊民進黨，所以面對「桃園大秘寶」，農委會再次伸出黑手。

凌濤說，他希望張善政市府不要被這些側翼或各方壓力影響施政節奏，把選前承諾的政策落實，才是桃園市民希望看到的成果。