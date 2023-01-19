XBB.1.5變異株很可怕？李秉穎：不需緊張
國際間陸續出現新變異株，包括美國XBB.1.5占比已達四成，外界紛紛提醒需要注意恐是「大魔王」。但台大醫師李秉穎今天在廣播節目「新聞放鞭炮」表示，不須對變異株感到緊張，新變異株出現只是感染人數會上升，但重症人數人持平。容易致重症者主要是未接種疫苗或接種不到三劑疫苗者。
李秉穎表示，很多人看到變異病毒都「異常興奮」，但連美國都沒有很緊張，所以不需要特別擔心。預期感染新變異株輕症者會變多。雖然有變異病毒出現，但年後不一定會再有一波疫情，主要還是看春節人潮是否對國內造成影響。
至於疫苗追加劑選擇，李秉穎也表示，目前次世代疫苗是mRNA疫苗，次單位蛋白疫苗則無製造次世代疫苗，但民眾仍可接種。
他表示，不論打多少疫苗，對重症保護力沒有明顯變化，主要減少是穿透性感染的輕症。雖然次單位疫苗沒有次世代，如果害怕副作用，仍可接種。統計看起來，一開始打次單位蛋白疫苗的人都滿死忠的，之前打高端疫苗者，也可接種Novavax。
後續是否需要繼續接種？李秉穎也表示，今年應該會再找一個時間讓民眾再接種一劑疫苗。
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