哈佛費正清研究中心訪民眾黨 柯文哲：對陸秉持「五個互相」

哈佛費正清研究中心Fairbank Center團長Dr. Steven Goldstein等人18日到台灣民眾黨部拜訪，與民眾黨主席柯文哲、秘書長周台竹探討疫情持續影響下的國際情勢與兩岸關係。

雙方相談甚歡，柯文哲表示，過去一年多疫情持續影響全球，國際情勢和兩岸關係呈現劇烈變動，在美中持續抗衡情況下，俄烏戰爭示警台海危機，讓不少民眾擔憂激化兩岸情緒。

柯文哲說自己過去擔任台北市長八年期間，積極與各國際大城建立關係，更在2022年舉辦上海台北雙城論壇，期望在台海情勢緊張的情況下，能和平促進兩岸交流，未來黨務也將持續落實「城市外交」政策。

柯文哲說，他的外交政策以「爭取兩岸和平主導權」為優先原則，期盼與周遭國家建立暢通的溝通聯繫管道，減少並降低誤判及衝突的可能性，「台灣不應該成為美中角力下的犧牲品」。

柯文哲強調，兩岸必須保有溝通管道，這幾年民進黨高層不願與大陸交流，「沒有交流就沒辦法互相諒解」，他的立場還是秉持「五個互相」：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

談到兵役延長議題，柯文哲說，要先思考國軍需改善問題，執政黨要提出除了兵役延長外，提升國防的戰略以及改善計畫；延長兵役也許是其中一個方法，但國防戰力並不會因此就變強。