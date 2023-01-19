印度共和紀念日慶祝會 吳釗燮：持續深化台印各項合作
印度台北協會（ITA）17日舉行「印度共和紀念日」慶祝酒會，外交部昨（18）日發新聞稿指，外交部長吳釗燮致詞時說，近日台印關係在互信基礎上逐漸升溫，2021年雙邊貿易總額創下84億美元新高，去年兩國也簽署綠色科技、電子製造等3項瞭解備忘錄，將持續深化台印合作，推動兩國緊密友好夥伴關係。
吳釗燮表示，外交部連續3年與在台印度僑民共慶「排燈節」（Diwali），兩國堅實友好關係可見一斑。吳釗燮指，台灣和印度是印太地區的理念相近夥伴，將攜手打造具有韌性的民主供應鏈，共同實現永續與包容的區域經濟成長；預祝印度2023年擔任「Ｇ20」（20國集團）輪值主席順利成功。
印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）說，印度作為全球第5大經濟體及G20主席國，將與台灣等全球夥伴通力合作；過去一年台印度雙邊關係成果豐碩，政治與企業高層互訪、雙邊貿易額再創新高，並積極拓展半導體、電動車、綠能等產業合作，感謝台灣給予在台印度僑民無微不至的關懷與暖心的生活，雙方人民將在珍視民主、重視個人自由及追求世界和平的共同信念下緊密連結。
外交部表示，印度是我國「新南向政策」重要目標國，雙方近年在經貿、科技、教育、文化交流日益密切，政府將持續深化台印度雙邊各項合作，推動兩國緊密友好的夥伴關係。
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