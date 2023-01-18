春節前辦護照最後申請日 排隊人龍漸散去

國境解封加上春節將至，不少國人規畫海外旅遊，外交部領事事務局近日人潮湧現，連對面立院駐警也說「前幾個月都沒人，現在一堆辦護照的」。

外交部領事局副局長陳尚友提醒，民眾申報或補辦護照，記得在過年前領取，且建議下載外交部領事事務局LINE官方帳號「＠boca.tw」，並在這個帳號或官網上進行「出國登入」，且建議辦理海外旅遊保險，保障海外旅遊期間安全也節省財務負擔。

陳尚友說，領事事務局開放到明（19日）下午5點，但發放護照需至少1個工作天，今下午是農曆前年最後1個申請日。