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行政院會明提施政報告初稿 政院：依法提出

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
有關內閣改組進度，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示「明天大家就會知道結果，請耐心等待。」記者劉學聖／攝影
有關內閣改組進度，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示「明天大家就會知道結果，請耐心等待。」記者劉學聖／攝影

立法院明天將處理112年度中央政府總預算案，預計完成三讀，也宣告本會期結束。政府按規畫將啟動內閣改組，行政院會明天將討論新會期的書面施政報告初稿，行政院長蘇貞昌是否留任，格外引發聯想。不過，行政院官員今天表示，提出施政報告初稿，是依照「立法院職權行使法第16條」規定。

根據「立法院職權行使法」第16條規定，行政院應於每年2月1日以前，將該年施政方針及上年7月至12月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院院長於2月底前提出報告。

同時，該條也明定，新任行政院院長應於就職後2周內，向立法院提出施政方針的報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立法委員。

由於農曆春節連假將至，明天將是2月1日前最後一次行政院會，因此，院會明天上午議程將討論，行政院向立法院第十屆第七會期提出的書面施政報告初稿。

有關內閣改組進度，行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，他與蔡英文總統都有討論內閣如何調整，「明天大家就會知道結果，請耐心等待。」而在立法院三讀總預算後，蘇貞昌也將循往例到立法院致意，是否於同日宣布啟動內閣改組，即將揭曉。

行政院 立法院 內閣

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