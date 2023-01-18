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周玉蔻節目遭重罰300萬 徐巧芯喊「爽」：我檢舉的！

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯。記者楊正海／攝影

資深媒體人周玉蔻去年選舉期間在民視新聞台談論「晶華案」緋聞，國家通訊傳播委員會（NCC）對民視新聞台、民視台灣台累計七案、重罰300萬元。台北市議員徐巧芯今天在網路上喊「爽啦我檢舉的」。

周玉蔻在2022年9月市長選舉期間，在民視新聞台、民視台灣台聯播的「辣新聞152」節目，因為影射前中國小姐張淑娟與當時台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，NCC統計接獲143件投訴，最後對民視新聞台、民視台灣台累計七案、重罰300萬元，創單一節目被罰最高金額紀錄；民視更因未盡監督個人資料利用，對代表人也就是民視董事長王明玉罰鍰20萬，創下台灣新聞台史上第一次董事長因節目違規跟著被罰鍰的紀錄。

臉書粉專「政客爽」今天貼出周玉蔻遭罰的新聞，表示「普天同慶」，徐巧芯在該則貼文下留言「爽啦我檢舉的」，留言吸引超過三千位網友按讚。

民視 周玉蔻 徐巧芯 NCC

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