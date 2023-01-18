藍想「吞掉」他？柯文哲自比孫悟空 打不過就讓妖怪吃下大鬧肚子

民眾黨主席柯文哲今晚上廣播節目「POP大國民」，主持人黃國昌問，國民黨主席朱立倫日前喊組在野聯盟，要將柯等人納入機制處理，似乎想「吞掉」柯，柯文哲妙回「不要亂吃東西」說孫悟空每次打不過人家就讓妖怪吃下，吞下後就開始在肚子裡打來打去，妖怪就肚子痛。

黃國昌問柯什麼時候正式宣布參選總統，柯文哲說幾年前就講過了，「不選才要宣布，選不需要宣布」，黃問是否意味著沒有參選的問題，只有選舉策略的問題，柯點頭默認。

黃問柯是否和鴻海創辦人郭台銘討論過2024總統大選，柯說他跟郭都在講新竹市長高虹安，還沒討論到參選總統的問題。柯文哲說，他認為下個階段台灣領導人需具備的特質是務實，不要每天打高空，指蔡總統當年參選政見，現在回頭檢視，實現的沒幾個。