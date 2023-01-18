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鄭文燦市府官員余宛如 內閣改組前宣布參選2024立委

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園市資科局前局長余宛如，在內閣改組前夕，宣布參加2024民進黨桃園市第4選區立委黨內初選。 圖／余宛如臉書
桃園市資科局前局長余宛如，在內閣改組前夕，宣布參加2024民進黨桃園市第4選區立委黨內初選。 圖／余宛如臉書

桃園市前市長鄭文燦卸任後，資科局前局長余宛如仍經常在網路上討論時政，並批評現任市長張善政。而在內閣改組前夕，余今天在臉書宣布，將參加2024黨內桃園市第4選區的立委初選，目標除了繼續守護台灣的安全與民主的穩定外，更不能讓桃園的進步停滯。

余宛如2016年曾當選民進黨不分區立委，他說，不分區立委卸任後，身為桃園媳婦，他有榮幸回到桃園貢獻，跟著鄭文燦走入人群，為桃園轉型升級奠定厚實的基礎、及城市治理開創新局，讓大家看到最後升格直轄市的桃園卻能後起直追、凝聚成「我桃園、我驕傲」的城市認同感。

余宛如指出，去年底卸任後，感謝朋友提供他到不同領域發揮的機會，但幾經思考，他決定留在桃園，鼓起勇氣承擔更多的責任，繼續跟大家共同為了台灣一起前行。

余宛如表示，她將勤走基層為初選做準備，參選的路不容易走，希望大家給他力量，讓他為大家勇敢逐夢、成為大家溫柔的靠山。

另一位有意願參選民進黨黨內立委初選的前議員范綱祥也表示，這次的大選情勢也必上次艱難，對手實力也很堅強，目前有許多支持者對他非常期待，他會去登記初選。

范綱祥說，民進黨的黨內初選制度是先協調後初選，若真的進入初選，他會避免內耗，並尊重初選的結果，民進黨沒有本錢內耗，現在需要展現團結的氣勢。

資深黨政人士指出，若按黨內2020立委艱困選區的定義為得票率未達42.5％，此區上次立委選舉鄭寶清得票率為46%，輸給現任立委萬美玲不到4%，且已超過2020的艱困選區定義，推測此區應該還是會辦理初選。

桃園 余宛如 民進黨

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