【重磅快評】越南哄抬試劑總理下台 蔡政府能不慚愧？

越南國家通訊社報導，越南共產黨中央委員會開會批准越南國家主席阮春福辭職，報導指稱阮擔任總理期間雖在疫情防控取得重要成果，但他要對副總理、部長等多名幹部「違規與造成非常嚴重後果」負起政治責任，據信與疫情期間哄抬試劑價格等弊案有關；看看越南，想想自己，兩國情況還真是頗多相似，但越南應對果決明快，蔡政府能不慚愧?

據越南公安部資料顯示，涉弊的越亞公司獲得越南衛生部許可，向境內62個省市的疾病控制中心和醫療機構提供新冠病毒檢測試劑組，收入近4兆越南盾；然而調查發現，越亞公司和相關人員誇大設備價格與投入成本，哄抬價格，賺得盆滿缽滿，最後涉賄官員落得法辦下場，全國第二號政治人物也因此辭職負責。

據越南媒體報導，越南海關總局通報，越亞公司從中國大陸進口新冠病毒快篩試劑組，單價僅約2萬1600越南盾（約新台幣約26元），越亞卻以每組47萬越南盾（約新台幣578元）賣出，足足為進口價的21.7倍，另一說是哄抬了45%，無論多少，說是暴利並不為過。

去年台灣發生快篩之亂，不僅民眾抱怨試劑價格昂貴，更過分的是，居然有人還買到了黑心快篩，和越南的情況相較，台灣真的是有過之而無不及。

衛福部食藥署去年通過高端股東「福又達」輸入韓國Gmate唾液快篩試劑，被質疑價格比他國貴，外界認為食藥署有圖利特定廠商之嫌。當時的指揮中心指揮官陳時中說，快篩價格是自由市場，取得快篩的管道多元，「如果價格不合理，大家就不要買」，惹得民進黨前立委郭正亮直言這是暴利。

消基會也曾發動台北、台中、台南和高雄志工，進行市售快篩劑的訪價調查結果，發現即使疫情趨緩，市售快篩劑市場價格，始終停留在一劑125至280元之間，市面上根本沒有低於配售價格100元以下的快篩劑，甚至有一劑315元的試劑。

陳時中不提許多國家提供免費快篩劑，或可在零售店花新台幣數十元即可購得，例如美國、新加坡就免費寄送國民快篩劑，德國還有不同價格與品牌的快篩劑可以選擇，有的試劑一劑只要花一歐元，陳時中只拿國外比較貴的例子來說明，很難讓國人信服。

如果越南快篩試劑組進口價格只有新台幣26元，台灣坊間的快篩動輒每劑一兩百元，若一組5劑，價格還要乘以5，要說這個價格說沒有哄抬成分，恐怕無人能信？指揮官王必勝自己盤點市面快篩試劑，也發現快篩試劑一劑最高賣到280元，承諾會檢討，但後來也沒有下文。看看越南，民進黨政府的表現還真是漏氣。