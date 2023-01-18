快訊

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

蔡衍明認遭辱「國台辦狗腿」痛苦求償 陳凝觀、壹電視免賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（左三）今天下午視察屏東高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪，被問到內閣是否明天改組？蘇貞昌說，請大家耐心等待，明天就會知道結果。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）今天下午視察屏東高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪，被問到內閣是否明天改組？蘇貞昌說，請大家耐心等待，明天就會知道結果。記者劉星君／攝影

立法院臨時會明天結束，外傳內閣明天正式改組，行政院長蘇貞昌今下午視察屏東高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪，蘇貞昌說，內閣如何調整，他和總統都有討論，明天就會知道結果，請大家耐心等待。

蘇貞昌今到屏東視察高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪。另外現場媒體提問，健保署前主祕涉及竊取盜賣民眾健保個資，傳出府院高層跟情治人員個資都流出，資安失控是否造成國安的漏洞？

蘇貞昌說，一個政府官員在一個位置上太久，或者有違法亂紀，或者在制度上沒有相關制衡機制，例如藉由職務調整或機制設立來保護資安安全，是應該檢討的地方。

蘇貞昌說，他已交代人事總處應往這方面處理，相關官員若有違法亂紀，都應該依法嚴辦，資安非常重要，最嚴格來把關。

蘇貞昌 內閣

延伸閱讀

影／全民普發6千最快等4月？蘇貞昌：立院盡快通過特別條例

內閣改組名單已出爐？蘇揆：明天就會知道結果

外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

高嘉瑜稱超徵稅收是行政失靈 林濁水批：這就是在亂搞

相關新聞

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

立法院臨時會明天結束，外傳內閣明天正式改組，行政院長蘇貞昌今下午視察屏東高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪，蘇貞昌說，內閣...

周玉蔻「辣新聞152」晶華緋聞案未查證 NCC罰民視300萬元

資深媒體人周玉蔻去年在政論節目中，攻擊藍營台北市長候選人蔣萬安，並重提蔣萬安父親蔣孝嚴的晶華飯店緋聞女主角案，並牽連前中...

農委會認定張善政侵權 市府批：內閣改組前動機可疑

桃園市長張善政2007年至2009年執行的農委會研究計畫遭質疑涉及侵權，農委會今天公布專案小組審查結果，認定3年度計畫共...

張善政案農委會擬追5%至10%經費 研究人員恐停權三年

桃園市長張善政15年前，擔任宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案計畫主持人，選前被質疑抄襲，...

國民黨中常會通過開除張峻等11位正副議長跑票議員黨籍

國民黨中常會今（18）日通過中央考紀會提案，對於日前在高雄、台南、花蓮、基隆等直轄市、縣市正副議長選舉中跑票的11名議員...

【重磅快評】越南哄抬試劑總理下台 蔡政府能不慚愧？

越南國家通訊社報導，越南共產黨中央委員會開會批准越南國家主席阮春福辭職，報導指稱阮擔任總理期間雖在疫情防控取得重要成果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。