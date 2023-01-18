內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

立法院臨時會明天結束，外傳內閣明天正式改組，行政院長蘇貞昌今下午視察屏東高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪，蘇貞昌說，內閣如何調整，他和總統都有討論，明天就會知道結果，請大家耐心等待。

蘇貞昌今到屏東視察高鐵特定區進度，會前接受媒體聯訪。另外現場媒體提問，健保署前主祕涉及竊取盜賣民眾健保個資，傳出府院高層跟情治人員個資都流出，資安失控是否造成國安的漏洞？

蘇貞昌說，一個政府官員在一個位置上太久，或者有違法亂紀，或者在制度上沒有相關制衡機制，例如藉由職務調整或機制設立來保護資安安全，是應該檢討的地方。

蘇貞昌說，他已交代人事總處應往這方面處理，相關官員若有違法亂紀，都應該依法嚴辦，資安非常重要，最嚴格來把關。