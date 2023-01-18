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農委會認定張善政侵權 市府批：內閣改組前動機可疑

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政擔任宏碁副總期間的計畫案，今天被農委會認定抄襲。本報資料照
桃園市長張善政擔任宏碁副總期間的計畫案，今天被農委會認定抄襲。本報資料照

桃園市長張善政2007年至2009年執行的農委會研究計畫遭質疑涉及侵權，農委會今天公布專案小組審查結果，認定3年度計畫共有6篇子報告違反契約規定。桃市府新聞處長羅楚東稍早回應，這個結果讓人完全無法接受、充滿高度爭議，目前內閣改組傳言甚囂塵上，選在此時拋出這樣的結論，動機令人懷疑。

羅楚東表示，對於農委會今天的認定，是一個令人完全無法接受的結果，這中間的過程，是不是先射箭再畫靶，才拋出這樣的結論，相信人民自有公斷。

羅楚東表示，現在外界也盛傳內閣即將改組，主委陳吉仲帶領的農委會，選在這個時候拋出這樣的結論，背後的動機令人懷疑。

張善政去年參選時，被指2007年至2009年擔任宏碁副總期間，主持的農委會研究計畫報告涉嫌抄襲，農委會因此成立專案小組調查。

農委會經過3次專案小組會議，認定有「實質相似」，除了依照比例追回部分計畫經費外，針對撰寫報告的研究人員，也將開審查會議，研議是否停權3年、不得接農委會計畫。

農委會 張善政

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