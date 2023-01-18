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國民黨中常會開除花蓮6議員黨籍 議長張峻：不意外

聯合報／ 記者劉宛琳王燕華／花蓮即時報導
花蓮議長張峻（左）上月以兩輪投票勝出連任。本報資料照片
花蓮議長張峻（左）上月以兩輪投票勝出連任。本報資料照片

國民黨中常會今（18）日通過中央考紀會提案，開除11名跑票議員，其中花蓮就有包括議長張峻在內的6位議員。張峻對此表示「不意外，沒什麼好回應的」，其他議員認為開除就開除，未來就是不分色彩黨派，繼續為民眾服務。

遭藍營開鍘的花蓮6位議員，包括議長張峻、曾任縣議會黨團書記長的謝國榮，以及鄭寶秀、黃馨、周駿宥和新當選的程美蓮，6人因為在議長選舉中，未投給黨提名的吳東昇，而是投給尋求連任的張峻，遭黨紀處分。選舉結果，張峻在第二輪驚險勝出。

「我們是寶，黨不懂得疼惜就算了」黨齡45年、從當兵就入黨的謝國榮說，國民黨不要也沒辦法，且現在不是國民黨給黨員什麼，而是黨員給國民黨什麼。遭開除後變成無黨籍，他自由自在不受約束，想選誰都可以。

黃馨表示，議長選舉後沒有讓他們去申訴說明，直接就說要開除，身為黨齡4、50年的忠貞國民黨員，這樣離開「求仁得仁」，自己以後海闊天空，會繼續不分色彩在地方服務，也持續監督縣政。她強調，「認同是對百姓鄉親，不是政黨」。

入黨近50年的鄭寶秀痛批國民黨亂七八糟，尤其是花蓮縣黨部；自己在選後早已退黨，不須要黨來開除。新科議員程美蓮說「尊重」。

連任成功的周駿宥表示，張峻也是國民黨，上屆擔任議長期間對議員非常照顧，這次議長選舉前，幾位議員都爭取過希望黨能提名張峻，可惜事與願違，因為有排黑條款，中央決定提名吳東昇，黨希望貫徹黨紀，依照黨規走，會尊重黨的作法。

黨齡相當資深的花蓮縣議員鄭寶秀，因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。記者王燕華／翻攝
黨齡相當資深的花蓮縣議員鄭寶秀，因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員謝國榮曾任縣議會國民黨團書記長，因本屆議長選舉跑票，遭開除黨籍。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員謝國榮曾任縣議會國民黨團書記長，因本屆議長選舉跑票，遭開除黨籍。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員周駿宥，因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。圖／周駿宥提供
花蓮縣議員周駿宥，因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。圖／周駿宥提供
花蓮縣新科議員程美蓮因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。圖／翻攝程美蓮臉書
花蓮縣新科議員程美蓮因議長選舉跑票，遭國民黨開除黨籍。圖／翻攝程美蓮臉書
花蓮縣議員黃馨因跑票遭國民黨開除黨籍。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員黃馨因跑票遭國民黨開除黨籍。記者王燕華／翻攝

張峻 議員 國民黨

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