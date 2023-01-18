張善政案農委會擬追5%至10%經費 研究人員恐停權三年

桃園市長張善政15年前，擔任宏碁公司執行農委會96至98年「農業電子化發展策略分析與規劃」案計畫主持人，選前被質疑抄襲，農委會經過三次專案小組會議，認定有「實質相似（抄襲）」，除了依照比例追回部分計畫經費外，推估占比5%至10%；針對撰寫報告的研究人員，也將開審查會議，研議是否停權三年、不得接農委會計畫。

專案小組召集人、農委會副主委陳駿季今天表示，21篇報告中，有6篇經過要求7位外部委員的專案小組討論後，認定研究計畫案有侵權、違反契約，近期將依照比例原則精算出需要追回的經費，並且直接發文給宏碁公司。

農委會邀請的7位外部委員名單，並未對外公開說明，陳駿季表示，這七位是不同領域的專家，不透露名單是因為不希望受到外界干擾，他認為，專案小組除了從論文系統比對外，也找到實質的文獻去比對，這7位委員相當專業，不公開是要保護相關審查委員；至於外界是否會質疑是黑箱作業，他說對自己有信心，這7人中，有3人是法律專家，有行政專家，也有對過往計畫執行過程了解的人，也有曾經擔任農委會計畫審查委員的專家，以及智財權專家以及資訊專家，領域多元。

陳駿季說，宏碁的服務計畫協助六個工作項目，可以區分為三類，一是蒐集國內外的資訊規劃，協助農委會建立數位資訊方向，二為當年政府推E化、M化，協助相關單位計畫沿提；三是數位資訊普及與推廣應用，21篇內有6篇涉及實質相似，實質相似就是外界認定的抄襲概念，也因此，求償會依照比重不同，推估占5%至10%，金額會盡快算出正式行文給宏碁公司，也希望利用這案子，建立可長可久機制。

陳駿季表示，這事件是去年9月底爆發，隨即農委會做初步檢視，發現確實有外界披露情形，因此發文給宏碁要求10月20日回覆，由於回覆內容並沒有非常清楚解釋相關疑義，因此決定組成專案小組複審，去年11月4日邀請外部專家審視，過程中以40%以下的條件、設定兩行半，用論文系統比對。

他說，第二次會議後，專案小組又找到原始文獻對應，今年一月中旬召開第三次會議，用提供的報告，以及疑似重複的部分，跟原始報告做一對一比對，從質與量進行，專案小組委員認定，已經達到實質相似的程度，因此判定違反規定。

未來，服務型的計畫是否也要以學術論文去看待？陳駿季說，整個標案是個服務型的計畫，但並非所有都是服務與諮詢，也有部分報告是需要研析、分析、解讀，有部分是科技計畫報告，因此，裡面有不同的工作項目，有些屬性是屬於社會科學，合約規範明確，要符合科技規範撰寫；而這三年一共分別有其中、期末共六次審查也都通過；他認為，當時審查委員只能驗收工作項目是否達成，而這些這三年研究計畫多數工作都有達成，不能因為現在有問題，就認為當初審查有問題。

至於農委會主委陳吉仲，去年也被外界質疑有多篇研究計畫被質疑抄襲，農委會是否也立案調查？陳駿季說，張善政的服務計畫案，跟陳吉仲的案子是兩件事情，陳吉仲案在內部有做基本調查，初步檢核重複約3%，實際扣除特定字眼重複比例降到1%，從質與量比較實質相似比例，宏碁案用40%處理，陳吉仲案當初認定降到3%，因此結案不做後續處理。