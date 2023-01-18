周玉蔻「辣新聞152」晶華緋聞案未查證 NCC罰民視300萬元

資深媒體人周玉蔻去年在政論節目中，攻擊藍營台北市長候選人蔣萬安，並重提蔣萬安父親蔣孝嚴的晶華飯店緋聞女主角案，並牽連前中國小姐張淑娟，張淑娟不僅嚴正否認，還赴北檢含淚提告，否認自己是緋聞案女主角；NCC（國家通訊傳播委員會）今日指出，「辣新聞152」等節目討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，罰民視300萬元。

NCC於今日第1050次委員會議審議111年第5、6、7、8、9次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，計有11件予以核處，分別為節目與廣告未區隔1件、妨害公序良俗4件、未落實事實查證致損害公共利益4件、妨害兒少身心健康2件。

在節目廣告化部分，非凡新聞台111年2月20日「新聞Talk show」節目，來賓於節目中言論呈現特定公司商業訊息，已達促銷宣傳程度，致節目未能明顯辨認並與廣告未區隔，處罰鍰20萬元。有關妨害公序良俗部分，寶島新聲廣播電台110年6月29日「新聞放鞭炮」節目，主持人周玉蔻於節目中使用殺、炸等威脅用語，除可能引發閱聽人恐懼，亦恐造成模仿效應致妨害公共秩序，處罰鍰9000元。

民視新聞台與民視台灣台111年9月20日至23日播出「辣新聞152」節目等7案，討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，並於節目中公開特定人之個人資料，總計7案處罰鍰300萬元。另民間全民電視股份有限公司代表人對於個人資料之利用，未善盡監督之責，依個人資料保護法第50條，處罰鍰新台幣20萬元。

此外，在妨害兒少身心健康部分，三立台灣台及三立戲劇台111年3月28日播出「一家團圓」節目案，節目雖標示「普遍級」，但內容反覆出現言語、肢體暴力、性侵未遂、羞辱凌虐及妨礙行動自由情節，且具體描述施虐手法，易造成兒少模仿或型塑兒少錯誤之價值觀，錯認可用暴力處理紛爭，妨害兒少身心健康及違反節目分級，兩頻道各處罰鍰60萬元。