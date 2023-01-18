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黨不辦初選為他開綠燈？侯友宜：只要為國為民努力打拚
國民黨中央傳出要比照九合一大選模式，2024年總統人選不辦正式初選，被解讀是為了新北市長侯友宜開綠燈。侯友宜今天對此表示，每一個人有每一個人的角色，黨有黨的角色。只要是為國為民，努力的打拚，讓中華民國、讓台灣這塊土地的所有人民能夠安居樂業，這才是我們最大的目標。受訪結束時，現場民眾大喊「選總統」。
侯友宜今天下午到草里漁港參加「北海夜金閃閃─草里漁港景觀驛棧開幕」。媒體詢問，目前傳出國民黨中央要比照九合一大選模式，2024年總統人選不辦正式初選，被解讀是為了新北市長侯友宜開綠燈。
侯友宜說，每一個人有每一個人的角色，黨有黨的角色，他現在是新北市長，市長有市長的角色，每一個人在不同的角色裡面，扮演好自己的角色。
侯友宜表示，更重要的不分你我，大家努力攜手合作，只要是為國為民，努力的打拚，讓中華民國、讓台灣這塊土地的所有人民能夠安居樂業，這才是我們最大的目標。
侯友宜還說，所以大家各盡其職，攜手合作，全力以赴，為國家、為人民努力做事。受訪結束時，現場民眾大喊「選總統」。
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