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影／柯文哲要蔡壁如經營「民眾黨沙漠」 蔡：那也要我是仙人掌
前立委蔡壁如今下午拳擊練習，她說自己餘生願望沒有變，還是希望看到民眾黨主席柯文哲進總統府，強調兩人常碰面交換意見，感覺柯希望她去南台灣經營「民眾黨的沙漠」，但笑說她也要考慮一下自己是不是仙人掌，才能在沙漠中存活並建立綠洲。
媒體問蔡餘生心願有變嗎？她笑談「這題主席也問過我耶」，說柯問她接下來想做什麼？餘生願望還在嗎？她回柯「當然還在啊，但可以用其他方式呈現」，要柯給她一些時間找方向。據悉，蔡璧如目前傾向從黨外幫助柯文哲，認為不一定要進到民眾黨體制內。
蔡壁如說，柯文哲對她有很多想像空間，但前段時間她還沈浸在論文瑕疵案的低迷情緒中，需要一點時間找方向，但想幫助柯文哲進總統府的心願是不變的。蔡在九合一大選時擔任民眾黨選戰小組召集人，全省走透透，她說與柯碰面時，柯常向她徵詢民眾黨在各地個情況和需要的人、相關事務。
蔡壁如說自己今天穿一身黑練習拳擊並接受訪問，就是代表要一掃論文陰霾，讓自己重新開始，沒有要打敗誰，而是要戰勝自己，「人生從黑暗走向光明」，她說前陣子因為論文受到不平等審查，難以捍衛自己清白，心情十分沮喪，但會振作起來，「每個轉角都是不同人生」，她的下一步是什麼？請大家拭目以待。
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