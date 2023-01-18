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內閣改組進入攤牌倒數 蘇巧慧：爸爸最喜歡為國做事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌。記者劉學聖／攝影

立法院會期將在明天結束，行政院長蘇貞昌預計率內閣總辭，外傳前副總統陳建仁已點頭銜命組閣，民進黨立委蘇巧慧今天表示，內閣改組是總統的權限，時間到了很快就會跟大家報告，她的爸爸最喜歡為國做事，感謝大家給予機會。

蘇貞昌交棒的態勢逐漸明朗，民進黨人士透露，蔡英文鎖定的閣揆人選仍是陳建仁，未來由陳建仁組閣的方向不至於有大變化，而交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦、屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」的未來戰鬥位置也逐漸有了眉目。

蘇巧慧今天受訪時表示，立法院明天將要三讀通過中央政府總預算案，大家期待內閣是否該改組，但這是總統的權限，時間到了很快就會跟大家報告，她的爸爸最喜歡為國做事，感謝大家給予機會。

蘇巧慧也說，台灣現在要做的事情很多，包括國際、外交及內政等面向，重要的事情需要有很多討論，所以不用花篇幅在不重要的事情。

另外，英國媒體金融時報昨天報導，美國的中國專家葛來儀等人表示，美方對副總統賴清德還不太熟悉，未具名的美國官員則說，美方對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮，因此對這種說法不太放心。

蘇巧慧認為，蔡英文總統的路線得到高度肯定，賴清德可以延續是國家之福。

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