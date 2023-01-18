螺螄粉／基進李宗霖回嗆徐巧芯：不要對紅線視而不見

中國螺螄粉因包裝上文字被台南市議員李宗霖指統戰，引起熱議。李宗霖今針對北市議員徐巧芯的評論，回應說，台灣基進為台灣人在食安以及國安設下最基礎的紅線，請不要對紅線視而不見，這絕對不是900元就可以解決的問題。

李宗霖表示，這次台灣基進踢爆的中國統戰螺螄粉，在世界各地有不同的包裝，來到台灣卻只剩「我也是中國人」版本。他說，此產品在4年前就已經進入台灣，但包裝上寫的是「總有人叫我多運動，但吃就是我最愛的運動」，1年前卻變成了「你是中國人，我也是中國人」。他質問，這不是統戰，什麼才是統戰？

李宗霖說，相關案例在台灣出現非常多件，這次爆出的只是冰山一角；而這次主責單位的處置，也是在台灣基進踢爆之後，才進行後續處置。台灣基進真正在意的是，當國際間抗中成為浪潮，且持續有軍事演習時，台灣卻因為有這些中國同路人民意代表成為國安破口來擾亂、亂帶風向，打亂近期許多台灣民間團體以及台灣人民努力建立、經營的敵我意識。

李宗霖說，如果沒有敵我意識，抵抗意志也很難形成。前陣子雖然CSIS兵推透露中國引戰結果將會慘敗，但設定前提是台灣人民會團結抵抗到底。如果國民黨在台灣內部成為「中國帶路人」，不斷以假性和平方式鼓吹人民不要戰爭，要台灣跪下以求和平，這樣兵推結果真的會如預期嗎？這絕對不是稀鬆平常的食安議題而已，是攸關著台灣身分認同以及敵我意識的國安議題。

中國螺螄粉包裝寫著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入，你就是我的人」，徐巧芯17日在《大新聞大爆卦》節目中認為，沒有人會因為這句話被統戰，螺螄粉是在中國大陸，大陸人本來就講自己是中國人，美國人也可能會買到此產品，「什麼時候規定吃到螺螄粉就是在統戰？」質疑別國的人買到就變中國人嗎？為什麼就只有台灣人看到這個東西就覺得被統戰了？