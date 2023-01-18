林昶佐揭過往遭家暴傷疤 「過年不團圓也要平安幸福」

無黨籍立委林昶佐今天表示，過去每到農曆新年前，自己就會陷入嫉妒恐慌焦慮，因為他與父親的團圓飯總是夢魘，這種「團圓」實在無法忍受，相信很多人正在猶豫是否返鄉，希望大家都能夠優先照顧自己，「就算不回家也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。

林昶佐上午在臉書以「過年不團圓，也要平安幸福」為題發文指出，農曆新年即將到來，許多人都在討論回家、要到哪裡走春，整個社會瀰漫著團圓的氣氛，但是每年到了這個時節，他的心情都十分複雜。

林昶佐提及，自己先前在臉書分享小時候遭受家暴的過往，鼓舞了許多讀者，也接受了不少家暴、身心症相關的活動邀約，他發現自己的經驗好像能療癒、幫助一些人，因此這次想在過年前夕分享過來人的想法，讓經歷家暴陰影的朋友知道，「你們不孤單，你們有權利拒絕團圓」。

林昶佐透露，過去每到農曆新年前，自己就會陷入極度恐慌焦慮，因為與父親的團圓飯總是夢魘，每次坐下來聊沒幾句就開始斥責孩子不願意付出、讓這個家不成家，更合理化當年他的家暴行徑，推卸施暴者的責任。

林昶佐說，當時在飯桌上的他失去言語能力，只剩下父親喋喋不休，彷彿回到當年的恐怖家庭，自己又是那個被打到皮綻肉開也不喊痛的人。

林昶佐表示，雖然他也會想知道父親近況，就像一般親子一樣互動、問候，但是這種「團圓」實在無法承受，所以自己從某年開始，完全停止跟父親聯絡，至少持續3年的時間，直到人生有了些轉變才逐步和解，「如今回想仍然毛骨悚然」。

林昶佐也說，他了解曾遭受過家暴的人在決定「要不要回家」時的掙扎與拉扯，儘管偶爾也覺得想念家人，但是要回到受害的場景、與施暴者同桌吃飯，真的是身心折磨，因此在這個時節，自己想跟所有曾遭受過家暴、還必須回家過年的朋友們說聲加油。

林昶佐表示，他相信很多人正在猶豫要不要返鄉，但是希望大家都能優先照顧自己，「無論你的決定如何，就算不回家，也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。

林昶佐認為，一個人的過年可以聽音樂、追追劇、好好休息，或者是問候好久不見的好友，趁年節好好感受寧靜與自由，新的一年要平安幸福、堅強勇敢。

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