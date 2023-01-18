快訊

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

驚聲尖叫！吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司慘了

林昶佐揭過往遭家暴傷疤 「過年不團圓也要平安幸福」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐今天表示，相信很多人正在猶豫是否要返鄉，希望大家都能夠優先照顧自己，「就算不回家也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。圖／林昶佐國會辦公室提供
無黨籍立委林昶佐今天表示，相信很多人正在猶豫是否要返鄉，希望大家都能夠優先照顧自己，「就算不回家也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。圖／林昶佐國會辦公室提供

無黨籍立委林昶佐今天表示，過去每到農曆新年前，自己就會陷入嫉妒恐慌焦慮，因為他與父親的團圓飯總是夢魘，這種「團圓」實在無法忍受，相信很多人正在猶豫是否返鄉，希望大家都能夠優先照顧自己，「就算不回家也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。

林昶佐上午在臉書以「過年不團圓，也要平安幸福」為題發文指出，農曆新年即將到來，許多人都在討論回家、要到哪裡走春，整個社會瀰漫著團圓的氣氛，但是每年到了這個時節，他的心情都十分複雜。

林昶佐提及，自己先前在臉書分享小時候遭受家暴的過往，鼓舞了許多讀者，也接受了不少家暴、身心症相關的活動邀約，他發現自己的經驗好像能療癒、幫助一些人，因此這次想在過年前夕分享過來人的想法，讓經歷家暴陰影的朋友知道，「你們不孤單，你們有權利拒絕團圓」。

林昶佐透露，過去每到農曆新年前，自己就會陷入極度恐慌焦慮，因為與父親的團圓飯總是夢魘，每次坐下來聊沒幾句就開始斥責孩子不願意付出、讓這個家不成家，更合理化當年他的家暴行徑，推卸施暴者的責任。

林昶佐說，當時在飯桌上的他失去言語能力，只剩下父親喋喋不休，彷彿回到當年的恐怖家庭，自己又是那個被打到皮綻肉開也不喊痛的人。

林昶佐表示，雖然他也會想知道父親近況，就像一般親子一樣互動、問候，但是這種「團圓」實在無法承受，所以自己從某年開始，完全停止跟父親聯絡，至少持續3年的時間，直到人生有了些轉變才逐步和解，「如今回想仍然毛骨悚然」。

林昶佐也說，他了解曾遭受過家暴的人在決定「要不要回家」時的掙扎與拉扯，儘管偶爾也覺得想念家人，但是要回到受害的場景、與施暴者同桌吃飯，真的是身心折磨，因此在這個時節，自己想跟所有曾遭受過家暴、還必須回家過年的朋友們說聲加油。

林昶佐表示，他相信很多人正在猶豫要不要返鄉，但是希望大家都能優先照顧自己，「無論你的決定如何，就算不回家，也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯」。

林昶佐認為，一個人的過年可以聽音樂、追追劇、好好休息，或者是問候好久不見的好友，趁年節好好感受寧靜與自由，新的一年要平安幸福、堅強勇敢。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

林昶佐 家暴

延伸閱讀

陳建仁接閣揆？ 王鴻薇：走了一個騙神明來一個騙天主的

被罵到不敢出門！宋逸民壓力大「全身長疹子」

家暴有什麼好爭辯！侯昌明「中肯分析」近萬網友狂讚

打炒房法案 立委喊提高「紅單」罰鍰

相關新聞

綠委砲轟資安漏洞沒人管 「數位部不是技術外包單位」

健保署葉姓前主秘等人涉健保個資外洩案，民進黨立委賴品妤今天表示，面對接連爆發的個資外洩事件，政府的內控機制早就已經失靈，...

2024民調侯友宜、郭台銘支持度高 游淑慧：這群人歸隊了

近日有民調指出，在民進黨、民眾黨各自推出賴清德、柯文哲的情況下，國民黨不論推舉侯友宜還是「禮讓」郭台銘出線，最終都會由泛藍一方奪下執政權。國民黨台北市議員游淑慧昨（17日）在節目上解讀民調，他指出，深藍支持者已經慢慢歸隊。

螺獅粉／基進李宗霖回嗆徐巧芯：不要對紅線視而不見

中國螺獅粉因包裝上文字被台南市議員李宗霖指統戰，引起熱議。李宗霖今針對北市議員徐巧芯的評論，回應說，台灣基進為台灣人在食...

林昶佐揭過往遭家暴傷疤 「過年不團圓也要平安幸福」

無黨籍立委林昶佐今天表示，過去每到農曆新年前，自己就會陷入嫉妒恐慌焦慮，因為他與父親的團圓飯總是夢魘，這種「團圓」實在無...

賴清德任民進黨主席 台派社團期許堅守抗中保台

副總統賴清德今天將接下民進黨主席，多個台派民間社團召開記者會期許他上任後擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政，品...

外媒報導布林肯2月5日訪中 外交部：與美密切聯繫掌握

外國媒體報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日將至北京會晤外交部長秦剛。外交部今天表示，一向密切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。