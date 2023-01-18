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綠委砲轟資安漏洞沒人管 「數位部不是技術外包單位」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委洪申翰（左二）、劉世芳（右二）、賴品妤（左一）與莊競程（右一）上午在黨團舉行記者會，指台灣資安不堪一擊，要求數位部應聯合檢調與國安單位，嚴肅檢討政府機構的資安體質，提出強化國家資安戰略計畫。記者黃義書／攝影
民進黨立委洪申翰（左二）、劉世芳（右二）、賴品妤（左一）與莊競程（右一）上午在黨團舉行記者會，指台灣資安不堪一擊，要求數位部應聯合檢調與國安單位，嚴肅檢討政府機構的資安體質，提出強化國家資安戰略計畫。記者黃義書／攝影

健保署葉姓前主秘等人涉健保個資外洩案，民進黨立委賴品妤今天表示，面對接連爆發的個資外洩事件，政府的內控機制早就已經失靈，在在凸顯台灣的資安不堪一擊，相關單位彼此推卸責任、互踢皮球，尤其數位發展部不是技術外包單位，應該要認知到這件事情。

民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤、莊競程上午在立法院舉行「資安即國安！重大資安漏洞頻傳沒人管？」記者會，劉世芳指出，近年來我國公務機關已經發生7、8起個資外洩事件，政府用鬆散的態度處理資安事件，顯示螺絲已經失靈，「其實每個人都非常憤怒」。

洪申翰說，個資外洩事件是不分朝野與民間，大家都無法接受、無法忍受的事情，相關部會遲遲提不出因應的對策，幾乎可以說是內外控都失靈，政府過去都只是當作個案事件，分別由各別的主管機關回應，但是現在已經累積這麼多重大案件，難道還能只是當成個案來處理。

洪申翰質疑，政府在去年8月成立數位發展部，資安事件正式改向資安署通報，但是數發部好像只是技術外包單位，數位發展部應該夥同國安單位，清楚掌握國家行政部門的資安體質，並且提出強化資安的戰略計劃。

賴品妤提及，她從去年就開始追蹤全台2300萬筆戶政資料外洩，不斷要求召開跨部會的資安會報，但是相關部會的態度總是曖昧不清、互踢皮球，完全看不出任何想解決問題的態度，堅持問題不完全出在政府身上，甚至還有官員在審查預算時怒摔麥克風。

賴品妤認為，台灣資安防護缺乏獨立監督機關，內部的查核監控的防弊措施也長期失靈，大量的敏感資訊竟然由少數幾個人就能自由操控販賣，政府單位必須拿出最嚴肅、積極的態度面對問題，因為資安問題不只是資安問題，資安問題也是國安問題。

賴品妤強調，數位發展部必須擔起公私部門統籌、協調的角色，會同國安單位嚴肅地檢討現在政府的資安體質，而面對接連而來的個資浩劫，政府必須要承擔責任，盡可能地讓全台灣的民眾知道「個資已經被外洩」的事實，因為民眾有知的權利。

莊競程呼籲，行政部門必須亡羊補牢、找出問題，建立標準化的資安防護，並且延攬專精、專責的人才，數位發展部應該優先著重人才的培育，因為有人才能做事，補上缺口就是降低資安風險，即便是委託外部廠商，至少也要有監督的專業能力。

數位發展部次長葉寧回應，「資通安全管理法」在數位發展部成立後，就是由他們主管，資通安全署負責規劃、協調和推動各項國家資通安全措施，以及督導政府機關落實資安防護與應變，資安稽核與網路攻防演練，資安不只是數位部的職掌，更是每一個政府機關、公部門的責任。

國發會副主委高仙桂則說，在國發會主管的職掌部分，依照「個人資料保護法」第12條規定，各機關在查明後要通知當事人，國發會將要求各主管機關落實通報的責任。

資安 數位發展部 個資

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