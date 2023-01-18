台美貿易倡議落幕 立委籲助海外台商做新一波全球佈局

為期四天的台美21世紀貿易倡議談判昨落幕，民眾黨立委邱臣遠今呼籲，政府應具體闡述會中實質談判成果，說明對台灣意義和實質影響為何，他提出幾項建議。

邱臣遠表示，去年11月後釋出的訊息相當模糊，談判內容也不夠具體，政府對雙方談判的發言，內容廣泛但語意模糊，造成民眾與企業反應普遍冷淡。

邱臣遠認為，政府應具體說明協定的實質內容，而非原則性的敘述，並確切向國人說明各項進展的具體時程，且立即公佈倡議經濟影響評估，讓國人清楚各項議題可能對我國產業帶來的利益與衝擊為何？加速盤點各界需求、彙整意見，以利政府進一步規劃，受影響產業的協助因應方案。

此外，邱臣遠表示，「關稅調降、市場開放強化雙邊貿易，是雙邊貿易協定的核心」，政府應說明關稅調降何時納入談判議題？訂出具體進度期程，包括有那些貿易障礙？關稅壁壘可以移除或降低？對於貿易協定談判進度的具體掌握情況為何？進一步研擬後續跨部會的方案和行動。

邱臣遠指，政府應把握目前國際經貿情勢，有效地推動加入CPTPP、IPEF，提升台灣國際關鍵地位，在經貿談判過程中讓美國充分體認，若台灣經濟安全受損，也會連帶影響美國許多重要領域經濟優勢。

邱臣遠說，因應國際嚴峻情勢，政府應加速海外台商佈局。近年兩岸關係緊張，台商紛紛轉移生產基地，往東南亞投資，分散佈局。台灣新南向政策推動已七年，成效有限，應因應當前局勢，積極發展台美經貿夥伴關係，協助台灣企業、海外台商做新一波全球佈局。