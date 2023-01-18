影／年前迫遷又起 居民下跪求蔡英文總統幫忙
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會。
黎明幼兒園園長林金連批評，近日通過的平均地權條例中，自辦市地重畫法帶來的迫遷危害甚大，平均地權變成把民眾的地變成建商財團的地。
政大教授徐世榮也表示，蔡英文總統2017年時曾對國際人權審查委員表示，兩人權公約的結論與建議是施政的人權地板而非天花板，但如今卻迫遷案四起，許多居民在過年前面臨迫遷。
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