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影／年前迫遷又起 居民下跪求蔡英文總統幫忙

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
高雄大寮伍厝居民年前面臨迫遷，住戶急下跪，希望蔡英文總統能夠幫幫忙。記者曾原信／攝影
高雄大寮伍厝居民年前面臨迫遷，住戶急下跪，希望蔡英文總統能夠幫幫忙。記者曾原信／攝影

台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會。

黎明幼兒園園長林金連批評，近日通過的平均地權條例中，自辦市地重畫法帶來的迫遷危害甚大，平均地權變成把民眾的地變成建商財團的地。

政大教授徐世榮也表示，蔡英文總統2017年時曾對國際人權審查委員表示，兩人權公約的結論與建議是施政的人權地板而非天花板，但如今卻迫遷案四起，許多居民在過年前面臨迫遷。

台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會。記者曾原信／攝影
面臨迫遷危機的黎明幼兒園長林金連，由於遭總統府拒絕進入，與警方爭執過程中，由他攜帶的黑白無常神像摔傷「破相」，林金連氣得痛罵警方會有報應。記者曾原信／攝影
面臨迫遷危機的黎明幼兒園長林金連，由於遭總統府拒絕進入，與警方爭執過程中，由他攜帶的黑白無常神像摔傷「破相」，林金連氣得痛罵警方會有報應。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，政大教授徐世榮表示，台灣已加入人權兩公約，卻無法保障居住權。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，政大教授徐世榮表示，台灣已加入人權兩公約，卻無法保障居住權。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，南鐵迫遷戶陳致曉到場聲援。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，南鐵迫遷戶陳致曉到場聲援。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，會後眾人進入總統府陳情，總統府僅提供車庫擺上椅子供陳情民眾休息。記者曾原信／攝影
台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會，會後眾人進入總統府陳情，總統府僅提供車庫擺上椅子供陳情民眾休息。記者曾原信／攝影

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