影／年前迫遷又起 居民下跪求蔡英文總統幫忙

台中黎明幼兒園以及高雄大寮伍厝及高雄第84期大樹區湖底自辦市地重畫案受迫遷戶上午於凱道旁舉行記者會。

黎明幼兒園園長林金連批評，近日通過的平均地權條例中，自辦市地重畫法帶來的迫遷危害甚大，平均地權變成把民眾的地變成建商財團的地。